Φωτιά στις Αχαρνές: Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε προαύλιο εργοστασίου (Video)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στις Αχαρνές, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην οδό Νερατζούλας, στις Αχαρνές.

Στη συνέχεια, οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε προαύλιο εργοστασίου, όπου υπήρχαν παλέτες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει οριοθετηθεί.

