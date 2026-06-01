Βόρεια Μακεδονία: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα στον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αρμόδιος για τη Χρηστή Διακυβέρνηση και τις Πολιτικές Διαφάνειας, Άρμπεν Φετάι.

Στην επιστολή παραίτησής του, την οποία έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα, ο Φετάι ευχαριστεί τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχουν πλέον οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του». Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρει, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του.

Ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι επιβεβαίωσε την παραίτηση και γνωστοποίησε ότι την έκανε αποδεκτή.

Ο Άρμπεν Φετάι προέρχεται από τα κόμματα που συγκροτούν τον συγκυβερνώντα αλβανικό συνασπισμό «VLEN» («Αξίζει»), ωστόσο το τελευταίο διάστημα φέρεται να είχε πολιτικές διαφωνίες και συγκρούσεις με άλλα ηγετικά στελέχη του χώρου.

Τους τελευταίους μήνες δεν προσερχόταν στην εργασία του, ούτε συμμετείχε στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της Βόρειας Μακεδονίας.

Η αποχώρηση του Φετάι θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, τον οποίο έχει ήδη προαναγγείλει για τον τρέχοντα μήνα ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας διαθέτει συνολικά πέντε αντιπροέδρους.

