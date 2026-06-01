search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 21:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2026 20:54

Βόρεια Μακεδονία: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

01.06.2026 20:54
MAKEDONIA2
Eurokinissi

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα στον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αρμόδιος για τη Χρηστή Διακυβέρνηση και τις Πολιτικές Διαφάνειας, Άρμπεν Φετάι.

Στην επιστολή παραίτησής του, την οποία έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα, ο Φετάι ευχαριστεί τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχουν πλέον οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του». Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρει, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του.

Ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι επιβεβαίωσε την παραίτηση και γνωστοποίησε ότι την έκανε αποδεκτή.

Ο Άρμπεν Φετάι προέρχεται από τα κόμματα που συγκροτούν τον συγκυβερνώντα αλβανικό συνασπισμό «VLEN» («Αξίζει»), ωστόσο το τελευταίο διάστημα φέρεται να είχε πολιτικές διαφωνίες και συγκρούσεις με άλλα ηγετικά στελέχη του χώρου.

Τους τελευταίους μήνες δεν προσερχόταν στην εργασία του, ούτε συμμετείχε στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της Βόρειας Μακεδονίας.

Η αποχώρηση του Φετάι θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, τον οποίο έχει ήδη προαναγγείλει για τον τρέχοντα μήνα ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας διαθέτει συνολικά πέντε αντιπροέδρους.

Διαβάστε επίσης:

Επεισόδια στη Σβέρνιτσα – Συγκλονίστικη η μαρτυρία του Έλληνα ομογενή: «Με χτύπησε στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά, έχασα τις αισθήσεις μου» – Η Κομισιόν «ανησυχεί» με την Αλβανία

Μέση Ανατολή: Ξαναφουντώνει η ένταση λόγω Λιβάνου, το Ιράν διακόπτει τις συνομιλίες, επανεξετάζει την εκεχειρία – Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν δύο πυραύλους πάνω από το Κουβέιτ

Μάλτα: Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Δύο τραυματίες (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alvania-epeisodia
ΕΛΛΑΔΑ

Politico: Στο στόχαστρο της Εισαγγελίας κατά Διαφθοράς Αλβανίας η επένδυση του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία

trump 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, λέει ο Τραμπ – «Οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται» (Video)

tsipras_rama_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδια στην Αλβανία: Ο Τσίπρας επιτιμά τον Ράμα – «Kανένας δεν έχει το δικαίωμα να μου απευθύνει δημόσια μαθήματα για το τι είναι ο εθνικισμός»

MAKEDONIA2
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

marios_oikonomou_new_12345
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριος Οικονόμου: Εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 21:34
alvania-epeisodia
ΕΛΛΑΔΑ

Politico: Στο στόχαστρο της Εισαγγελίας κατά Διαφθοράς Αλβανίας η επένδυση του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία

trump 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, λέει ο Τραμπ – «Οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται» (Video)

tsipras_rama_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδια στην Αλβανία: Ο Τσίπρας επιτιμά τον Ράμα – «Kανένας δεν έχει το δικαίωμα να μου απευθύνει δημόσια μαθήματα για το τι είναι ο εθνικισμός»

1 / 3