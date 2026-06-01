Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

Στην Ελλάδα βρίσκεται η παραλία που αναδείχθηκε η «δεύτερη καλύτερη στον κόσμο» από το Conde Nast Traveller.

Πρόκειται για τη Φτέρη στην Κεφαλονιά, κοντά στο Αργοστόλι, την οποία στην παγκόσμια κατάταξη με τις «50 Καλύτερες Παραλίες στον Κόσμο» ξεπερνά μόνο η Entalula στις Φιλιππίνες.

«Προσβάσιμος κυρίως από ένα απότομο μονοπάτι δύο χιλιομέτρων, αυτός ο γαλήνιος κόλπος περιβάλλεται από γκρεμούς από αρχαία ιζηματογενή πετρώματα, που οι εκτεθειμένες στρώσεις τους αφηγούνται την πλούσια και περίπλοκη ιστορία του νησιού. Μπορεί να είναι δύσκολο να φτάσεις με τα πόδια, αλλά αξίζει τον κόπο. Μπορείς επίσης να την προσεγγίσεις με σκάφος, με ένα θαλάσσιο ταξί που κάνει συστηματικά διαδρομές σε περιόδους αιχμής. Μια μείξη από λευκά βότσαλα και άμμο, η παραλία απλώνεται στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού, όχι μακριά από το ορεινό χωριό Ζόλα, και προσφέρει κολύμπι μακριά από τα πλήθη, στα ζεστά, κρυστάλλινα νερά του Ιονίου. Όπως θα περίμενε κάποιος από έναν ανέγγιχτο απομονωμένο κόλπο, δεν προσφέρει πολλές παροχές, επομένως οι επισκέπτες συμβουλεύονται να φέρουν μαζί τους τα απαραίτητα, όπως αντιηλιακό, νερό και φαγητό, ανάλογα με τη διάρκεια της παραμονής τους» αναφέρει, χαρακτηριστικά, το ταξιδιωτικό μέσο.

