Η Διαμαντοπούλου ζητάει τώρα και αποδείξεις για το ποιος… αγαπά το ΠΑΣΟΚ – Ελιγμός για τη μετεκλογική συνεργασία με ΝΔ

Αφού έλειπε από το ΠΑΣΟΚ δέκα χρόνια, η Άννα Διαμαντοπούλου αποφάσισε τώρα να στήσει και… έλεγχο και να αξιολογήσει ποιος… αγαπά το Κίνημα! Με ένα τίτλο που θυμίζει παλιά διαφήμιση, που καλούσε τους καταναλωτές να… ζητούν αποδείξεις, προσπαθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων στον Χάρη Δούκα, ο οποίος υπενθύμισε την απόφαση του συνεδρίου για “όχι συνεργασία με τη ΝΔ” και αναζήτηση “προοδευτικής διακυβέρνησης”.

Με τη νέα ανάρτηση η κυρία Διαμαντοπούλου κάνει ορατό και βαθύτερο το χάσμα που η ίδια άνοιξε όταν προ ημερών και κόντρα στην απόφαση του συνεδρίου άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Η πρώην επίτροπος είχε πει χαρακτηριστικά ότι η ΝΔ είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι μετά τις κάλπες είναι άλλο το τοπίο.

Με αφορμή την παρέμβαση αυτή, ο κ. Δούκας διαμήνυσε ότι το συνέδριο ενέκρινε τις προτάσεις για «αυτόνομη πορεία, όχι συνεργασία με τη ΝΔ, προοδευτική διακυβέρνηση».

Και ανταπαντώντας κατά κάποιο τρόπο η κυρία Διαμαντοπούλου, με ανάρτησή της επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπίστρια της… αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, ώστε να μην επικεντρωθεί η συζήτηση στην… προσφορά διαθεσιμότητας που ουσιαστικά έκανε προς την ΝΔ για συνεργασία μετά τις εκλογές. Αλλά να μείνει στο θέμα της αυτονομίας. Ταυτόχρονα και χωρίς να κατονομάζει τον Αλέξη Τσίπρα, η πρώην επίτροπος σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλά κανέναν για συνεργασία, ειδικά όσους δεν θεωρούν ότι έχουν πολιτικό σύνορο μαζί του.

«Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το» είναι η φράση που χρησιμοποιεί η Άννα Διαμαντοπούλου.

Στην ανάρτησή της η Ά. Διαμαντοπούλου σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα της συγκυρίας. Είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε κοινωνικό και παραγωγικό χώρο. Ένα κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα. Που έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του, όταν χρειάστηκε έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον. Σήμερα είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι».

Ωστόσο, επισημαίνει ότι «αντίπαλός μας είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Στόχος μας δεν είναι να διαχειριστούμε την παρακμή. Είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί καλύτερα».

«Έχουμε όραμα και σχέδιο για ισχυρή περιφέρεια. Μια χώρα που οι άνθρωποί της να δημιουργούν στις πόλεις, στα νησιά και στα βουνά της, που σήμερα ερημώνουν. Με παραγωγική οικονομία. Με στήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Με σοβαρή εξωτερική πολιτική. Με αληθινή δημοκρατία», συνεχίζει και ρωτά: «Αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ; Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα (οι αντίπαλοι είναι εκτός), την αυτονομία και την πορεία προς τη νίκη. Μόνο μπροστά! Καλό μήνα!».

Όχι ότι υπήρχαν αμφιβολίες, αλλά πλέον το… ρήγμα στη Χαριλάου Τρικούπη είναι περισσότερο από εμφανές.

