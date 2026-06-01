Σία Αναγνωστοπούλου: «Παραμένω βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς – Κρίμα που διαλύεται αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, θα είμαστε ανεξάρτητοι»

Τη στάση της σε σχέση με τις επικείμενες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά ξεκαθάρισε η Σία Αναγνωστοπούλου μιλώντας στο Οpen.

Όπως είπε, θα παραμείνει βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς μέχρι το τέλος της παρούσας Βουλής, ως ανεξάρτητη πλέον.

Επί της ουσίας επιβεβαίωσε τα σενάρια για την επικείμενη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά τις αποχωρήσεις 7 βουλευτών που αναμένονται τα προσεχή εικοσιτετράωρα, πιθανότατα αύριο Τρίτη.

«Για μένα είναι κρίμα ότι διαλύεται αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα» είπε «η κοινοβουλευτική περίοδος τρέχει και τα προβλήματα είναι πολλά».

«Θα είμαστε ανεξάρτητοι, λυπάμαι προσωπικά γι’ αυτό» ανέφερε απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με τη διαφαινόμενη διάλυση της ΚΟ.

«Η μεγάλη μου μάχη» είπε «ήταν να διατηρηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί απαξιώνεται το κοινοβούλιο από την κυβέρνηση, μονίμως, δεν είναι ανάγκη να αφήσουμε τις θέσεις μάχης που έχουμε μες το κοινοβούλιο και να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο».

Επίσης, η βουλευτής Αχαϊας σημείωσε πως «αποτύχαμε πολιτικά» καθώς δόθηκε προτεραιότητα στην ενασχόληση με τα διάφορα πολιτικά σενάρια όλο το προηγούμενο διάστημα, « θα πάει με ποιον, αν θα γίνουν συνεργασίες».

