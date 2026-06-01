ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 16:04
Σία Αναγνωστοπούλου: «Παραμένω βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς – Κρίμα που διαλύεται αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, θα είμαστε ανεξάρτητοι»

Τη στάση της σε σχέση με τις επικείμενες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά ξεκαθάρισε η Σία Αναγνωστοπούλου μιλώντας στο Οpen.

Όπως είπε, θα παραμείνει βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς μέχρι το τέλος της παρούσας Βουλής, ως ανεξάρτητη πλέον.

Επί της ουσίας επιβεβαίωσε τα σενάρια για την επικείμενη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά τις αποχωρήσεις 7 βουλευτών που αναμένονται τα προσεχή εικοσιτετράωρα, πιθανότατα αύριο Τρίτη.

«Για μένα είναι κρίμα ότι διαλύεται αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα» είπε «η κοινοβουλευτική περίοδος τρέχει και τα προβλήματα είναι πολλά».

«Θα είμαστε ανεξάρτητοι, λυπάμαι προσωπικά γι’ αυτό» ανέφερε απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με τη διαφαινόμενη διάλυση της ΚΟ.

«Η μεγάλη μου μάχη» είπε «ήταν να διατηρηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί απαξιώνεται το κοινοβούλιο από την κυβέρνηση, μονίμως, δεν είναι ανάγκη να αφήσουμε τις θέσεις μάχης που έχουμε μες το κοινοβούλιο και να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο».

Επίσης, η βουλευτής Αχαϊας σημείωσε πως «αποτύχαμε πολιτικά» καθώς δόθηκε προτεραιότητα στην ενασχόληση με τα διάφορα πολιτικά σενάρια όλο το προηγούμενο διάστημα, « θα πάει με ποιον, αν θα γίνουν συνεργασίες».

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάτρα: Συντετριμμένοι οι φίλοι του 17χρονου – Την Πέμπτη η κηδεία (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια τον Ιούνιο

LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας για τα υβριστικά σχόλια – «Μία φορά τον χρόνο τρέχω κάποιον δικαστικά» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Μάλτα: Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Δύο τραυματίες (Video)

MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάτρα: Συντετριμμένοι οι φίλοι του 17χρονου – Την Πέμπτη η κηδεία (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια τον Ιούνιο

