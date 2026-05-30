Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

Για τη φετινή τηλεοπτική της εμπειρία και για όσα είπε η Σοφία Μουτίδου μίλησε η Έλενα Χριστοπούλου, μετά το τέλος της εκπομπής Real View.

Η γνωστή μάνατζερ ξεκαθάρισε ότι η δική της εμπειρία από τη συμμετοχή στην εκπομπή του OPEN ήταν θετική, επισημαίνοντας πως κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά μια συνεργασία.

«Πολύ ωραία ολοκληρώθηκε. Πάμε για άλλες θάλασσες τώρα… Εγώ δεν είμαι η Σοφία, είμαι η Έλενα και έχω περάσει πολύ καλά! Σε μια οικογένεια, σε μια ομάδα δεν μπορούμε να συμφωνούμε και να αγαπιόμαστε όλοι. Αυτή είναι η θέση μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Έλενα Χριστοπούλου παραδέχθηκε ότι σε μια τηλεοπτική ομάδα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και δυναμικές, τονίζοντας πως δεν είναι απαραίτητο όλα τα μέλη να συμφωνούν μεταξύ τους.

«Υπήρξαν πολύ ωραίες στιγμές με ειλικρίνεια και αλήθεια και άλλες στιγμές που δεν έχω πει την άποψή μου, ήθελα αλλά έχει να κάνει με μένα. Είμαστε ζωντανοί οργανισμοί και θα κριθούμε όταν είμαστε στην τηλεόραση», εξήγησε.

Αναφερόμενη στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την ολοκλήρωση της εκπομπής πριν από το τέλος της τηλεοπτικής περιόδου, η Έλενα Χριστοπούλου υποστήριξε ότι η εκπομπή είχε μια γεμάτη πορεία αρκετών μηνών.

«Δεν ολοκληρώθηκε σύντομα η εκπομπή, πέρασαν 7 μήνες», είπε χαρακτηριστικά.

