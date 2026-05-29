Η Εμίλια Κλαρκ απαντά στις φήμες για τον μισθό που έπαιρνε από το Game of Thrones

Η Εμίλια Κλαρκ διευκρίνισε τις φήμες που είχαν γίνει viral σχετικά με τις υπέρογκες αμοιβές που λάμβαναν αυτή και τα υπόλοιπα μέλη του καστ του “Game of Thrones” στα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς του HBO.

Περισσότερο από μια δεκαετία αφότου εμφανίστηκαν αναφορές που ισχυρίζονταν ότι οι συμπρωταγωνίστριές τους κέρδιζαν 300.000 δολάρια ανά επεισόδιο, η ηθοποιός επέμεινε στο Variety ότι «δεν κέρδιζαν τόσα πολλά».

Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, η Κλαρκ ρώτησε: «Μπορείτε να φανταστείτε; Θα οδηγούσα μερικές Porsche!».

Η 39χρονη, η οποία υποδύθηκε την Νταινέρυς Ταργκάρυεν, δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις για το πόσο «υπερβολικά υπερβολικό» ήταν το ποσό.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 2011 και προβλήθηκε για οκτώ σεζόν πριν ολοκληρωθεί το 2019.

Εκτός από την Κλαρκ, στη σειρά πρωταγωνιστούσαν οι Κιτ Χάρινγκτον, Λένα Χέντι, Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου και άλλοι.

Πριν από το φινάλε, η Κλαρκ ξεκαθάρισε ότι «πληρώνονταν πάντα το ίδιο ποσό με τους άνδρες» συμπρωταγωνιστές της.

«Ήταν η πρώτη μου δουλειά και δεν υπήρξα θύμα διακρίσεων επειδή ήμουν γυναίκα, στον μισθό μου», σημείωσε η υποψήφια για Emmy κατά τη διάρκεια συνέντευξης του 2018 σε μια προβολή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Την ίδια χρονιά, δικαστικά έγγραφα στη νομική διαμάχη του Κόστερ-Βαλντάου με τον πρώην μάνατζέρ του αποκάλυψαν ότι έβγαζε 1,07 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο «για τουλάχιστον έξι επεισόδια» της τελευταίας σεζόν.

Εν τω μεταξύ, η Σόφι Τέρνερ φέρεται να έβγαζε 175.000 δολάρια — κάτι που ανέφερε σε μια συνέντευξη του 2019 με το Harper’s Bazaar.

«Ο Κιτ πήρε περισσότερα χρήματα από εμένα, αλλά είχε μια μεγαλύτερη ιστορία», είπε τότε η 30χρονη σταρ του «Dark Phoenix». «Και για την τελευταία σεζόν, είχε κάτι τρελό, όπως 70 νυχτερινά γυρίσματα, και εγώ δεν είχα τόσα πολλά. Σκέφτηκα, “Ξέρεις τι… κράτησε αυτά τα χρήματα”».

Αλλού στη συνέντευξη της Παρασκευής, η Κλαρκ μοιράστηκε τον αγώνα της «να καταλάβει» τη φήμη του καστ στο «Game of Thrones».

«Συνειδητοποιείς ότι είναι απλώς μια φόρμουλα: Όσο λιγότερο είσαι στην τηλεόραση, τόσο λιγότερο διάσημος είσαι», εξήγησε. «Έρχεται και παρέρχεται».

Η Κλαρκ μίλησε επίσης ανοιχτά για την «εξαπάτηση του θανάτου» επιβιώνοντας από πολλαπλά ανευρύσματα εγκεφάλου, για τα οποία μίλησε πρόσφατα στο podcast «How to Fail».

«Έγινε αυτό το πράγμα όπου απλά δεν μπορούσα να κοιτάξω κανέναν στα μάτια», είπε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Απλώς απομονώνεσαι από τον έξω κόσμο επειδή περπατάς ξέροντας ότι το σώμα σου σε έχει απογοητεύσει».

Οι φόβοι για την υγεία της το 2011 και το 2013, κυρίως, έλαβαν χώρα ενώ η Κλαρκ γύριζε το «Game of Thrones».

