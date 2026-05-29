search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 23:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.05.2026 21:41

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό εκπαιδευτικού ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

29.05.2026 21:41
ioannina_filaki_0107_1460-820_new

Στη φυλακή αναμένεται να οδηγηθεί για να εκτίσει την ποινή του ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, ο οποίος καταδικάστηκε ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για τετελεσμένο βιασμό σε βάρος μίας εκπαιδευτικού η οποία τότε υπηρετούσε στο γραφείο όπου ο ίδιος ήταν προϊστάμενος.

Με ψήφους 7-0 το δικαστήριο επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου στα Τρίκαλα, το οποίο επίσης ομόφωνα είχε καταδικάσει σε 6 χρόνια κάθειρξη τον κατηγορούμενο, ωστόσο η τελική ποινή μειώθηκε στα 5 χρόνια καθώς πέραν του πρότερου έντιμου βίου του αναγνωρίστηκε και το ελαφρυντικό της νομιμόφρονης συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης.

Υπενθυμίζεται πως στις 17 Σεπτεμβρίου του 2021, ο 63χρονος – τότε – κατηγορούμενος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βρίσκονταν μέσα στο όχημα του μαζί με την 46χρονη – τότε – όταν εξανάγκασε την γυναίκα, σε σεξουαλικές πράξεις χρησιμοποιώντας τη δύναμη του με τη γυναίκα να αντιδρά και να του ζητά, κλαίγοντας – όπως αναφέρει το κατηγορητήριο- να σταματήσει.

Μιλώντας στο onlarissa.gr εκπρόσωπος του θύματος, δήλωσε πως «η πλευρά μας αισθάνεται δικαιωμένη. Τόσο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στη δικαιοσύνη όσο και για το ότι άντεξε ένα Γολγοθά που σημαίνει μία τέτοια καταγγελία και μάλιστα σε βάρος ενός μεγαλοσχήμονος».

Διαβάστε επίσης:

Μάτι: Οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται, λέει ο Σύλλογος Συγγενών για την απόφαση του ΑΠ

Υπερχείλισε ξανά ο Πηνειός (Video)

Ρόδος: Τριήμερο στο… κρατητήριο για μεθυσμένο οδηγό που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό – Δίωξη για κακούργημα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KAUSIMA
ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι κινδύνου για έλλειψη καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ – «Τα αποθέματα μειώνονται με ρυθμό-ρεκόρ»

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονο που μαχαίρωσε τον πρώην πεθερό του

MITSOTAKIS_GENIKI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Νίκο Ταγαρά: Σπάνιος άνθρωπος, υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον

tagaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά

britain-police
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νέες πληροφορίες για τον 46χρονο ομογενή που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν – Είχε εγκαταστήσει κρυφή κάμερα σε κάλτσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 23:24
KAUSIMA
ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι κινδύνου για έλλειψη καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ – «Τα αποθέματα μειώνονται με ρυθμό-ρεκόρ»

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονο που μαχαίρωσε τον πρώην πεθερό του

MITSOTAKIS_GENIKI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Νίκο Ταγαρά: Σπάνιος άνθρωπος, υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον

1 / 3