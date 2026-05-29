Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό εκπαιδευτικού ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Στη φυλακή αναμένεται να οδηγηθεί για να εκτίσει την ποινή του ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, ο οποίος καταδικάστηκε ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για τετελεσμένο βιασμό σε βάρος μίας εκπαιδευτικού η οποία τότε υπηρετούσε στο γραφείο όπου ο ίδιος ήταν προϊστάμενος.

Με ψήφους 7-0 το δικαστήριο επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου στα Τρίκαλα, το οποίο επίσης ομόφωνα είχε καταδικάσει σε 6 χρόνια κάθειρξη τον κατηγορούμενο, ωστόσο η τελική ποινή μειώθηκε στα 5 χρόνια καθώς πέραν του πρότερου έντιμου βίου του αναγνωρίστηκε και το ελαφρυντικό της νομιμόφρονης συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης.

Υπενθυμίζεται πως στις 17 Σεπτεμβρίου του 2021, ο 63χρονος – τότε – κατηγορούμενος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βρίσκονταν μέσα στο όχημα του μαζί με την 46χρονη – τότε – όταν εξανάγκασε την γυναίκα, σε σεξουαλικές πράξεις χρησιμοποιώντας τη δύναμη του με τη γυναίκα να αντιδρά και να του ζητά, κλαίγοντας – όπως αναφέρει το κατηγορητήριο- να σταματήσει.

Μιλώντας στο onlarissa.gr εκπρόσωπος του θύματος, δήλωσε πως «η πλευρά μας αισθάνεται δικαιωμένη. Τόσο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στη δικαιοσύνη όσο και για το ότι άντεξε ένα Γολγοθά που σημαίνει μία τέτοια καταγγελία και μάλιστα σε βάρος ενός μεγαλοσχήμονος».

