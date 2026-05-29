Ρόδος: Τριήμερο στο… κρατητήριο για μεθυσμένο οδηγό που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό – Δίωξη για κακούργημα

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε το μεσημέρι της Παρασκευής η εισαγγελέας Ρόδου σε 43χρονο οδηγό, ο οποίος στις 2 τα ξημερώματα παρέσυρε και τραυμάτισε 64χρονο πεζό.



Ο 64χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν οδηγός ταξί, και το περιστατικό εκτυλίχτηκε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του, στο Φαληράκι της Ρόδου. Ο οδηγός, όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του. Στην έρευνα συμμετείχαν και συνάδελφοι του 64χρονου, που τον ακολούθησαν καταδιώκοντάς τον.



Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία, ο 43χρονος οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα και εγκατέλειψε αβοήθητο τον 64χρονο, βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του, η εισαγγελέας Ρόδου άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πρόκληση τραυματισμού και εγκατάλειψη, παραπέμποντάς τον να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.

Μέχρι τότε βρίσκεται υπό κράτηση.

