Ρόδος: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζό και τον εγκατέλειψε

Στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (Παρασκευή 29/5) οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας στη Ρόδο, ύστερα από τροχαίο με εγκατάλειψη.

Ο οδηγός φέρεται να παρέσυρε πεζό και στη συνέχεια να εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, ωστόσο, εντοπίστηκε και τελικά συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 43χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ την στιγμή του τροχαίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

