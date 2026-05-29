Βόλος: Νεκρός από ανακοπή 47χρονος την ημέρα που η κόρη του έδινε Πανελλαδικές Εξετάσεις

Νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, ένας 47χρονος επιχειρηματίας, από τον χώρο της εστίασης στη Νέα Ιωνία στον Βόλο από τον μικρό γιο του.

Ο 47χρονος υπέστη ανακοπή.

Το παιδί βρήκε τον πατέρα του χωρίς σφυγμό και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άντρας είχε άγχος για την κόρη του, η οποία έδινε σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις.

Η σύζυγός του ζήτησε να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου (photos)

Χανιά: Τρόμος στην Παλιά Πόλη – Άνδρας κυνηγούσε εργάτες με μπαλτά!

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Μοναξιά, υπογεννητικότητα και γηρατειά το θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας – «Κατανοητά τα κείμενα» λέει η ΟΕΦΕ (PDF)