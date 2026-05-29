ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 18:16
ΕΛΛΑΔΑ

29.05.2026 17:59

Ενοχή για τέσσερα στελέχη προτείνει ο Εισαγγελέας για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στα χιόνια στην Αττική Oδό

Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές», εταιρεία στην οποία η Αττική Οδός ΑΕ έχει αναθέσει τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου, και την απαλλαγή δύο στελεχών της παραχωρησιούχου για τον πολύωρο εγκλωβισμό οδηγών στον αυτοκινητόδρομο στις 24 Ιανουαρίου 2022 στην διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα», πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Όπως ανέφερε στην αγόρευση του ο εισαγγελικός λειτουργός, τα κατηγορούμενα στελέχη της Αττικές Διαδρομές πρέπει να κριθούν ένοχα για από αμέλεια επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, καθώς δεν μερίμνησαν, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή της διατάραξης της συγκοινωνίας στην Αττική Οδό.

Ο Εισαγγελέας τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι τέσσερις, δεν ζήτησαν εγκαίρως από την Τροχαία τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου, παρά την πλήρη γνώση που είχαν για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κατά την εισαγγελική πρόταση, πρέπει να απαλλαγούν από την κατηγορία οι δύο κατηγορούμενοι, στελέχη της εταιρείας «Αττική Οδός», οι οποίοι κατά την δικογραφία δεν άσκησαν εποπτεία και έλεγχο στη θυγατρική «Αττικές Διαδρομές» που είχε την επιχειρησιακή ευθύνη για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Ο Εισαγγελέας τόνισε ότι δεν προκύπτει ποινική ευθύνη της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, αφενός διότι η ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση “είχε παραχωρηθεί στις “Αττικές Διαδρομές”, οι οποίες είχαν και την αρμοδιότητα της επιχειρησιακής διαχείρισης κατά τη διάρκεια του φαινομένου” και αφετέρου, καθώς είχε κατατεθεί και εγκριθεί στο προπαρασκευαστικό στάδιο “σχετικό σχέδιο, είχε υλοποιηθεί το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης και είχε πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη ετήσια άσκηση”. Έτσι, όπως είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, όσον αφορά την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ “Όλα είχαν γίνει όπως έπρεπε“.

Κατά την εισαγγελική κρίση, για την υπόθεση πρέπει να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες της Τροχαίας και συγκεκριμένα του τότε διευθυντή Τροχαίας Αττικής και του διευθυντή του αρμόδιου τμήματος της Αττικής Οδού. Όπως είπε, θα έπρεπε να είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη μέρα της κακοκαιρίας απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο.

Προς διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των στελεχών της Τροχαίας, ο Εισαγγελέας πρότεινε στο δικαστήριο να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία προκειμένου να διενεργηθεί σχετική έρευνα.

Η δίκη συνεχίζεται.

