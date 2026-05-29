Κρήτη: Στη φυλακή ο 34χρονος Γάλλος για τη δολοφονία της Ράνιας Μπουρνέλη – «Δεν ήθελα να σκοτώσω», είπε στην απολογία του

Σε κάθειρξη 20 ετών καταδικάστηκε ο 34χρονος Γάλλος για τη δολοφονία της Ράνιας Μπουρνέλη, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την Κρήτη τον Δεκέμβριο του 2024.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα μεταφοράς του κατηγορούμενου σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με συνέπεια ο 34χρονος να οδηγείται άμεσα στη φυλακή.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε η αποστολή της δικογραφίας στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, ώστε να εξεταστεί εάν προκύπτουν ευθύνες γιατρών που είχαν αξιολογήσει τον κατηγορούμενο πριν από το τραγικό περιστατικό του Δεκεμβρίου του 2024, όταν παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την άτυχη 36χρονη.

Το βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή της επίθεσης είχε προκαλέσει σοκ, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν επρόκειτο για τροχαίο δυστύχημα. Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο 34χρονος είχε αντιληφθεί την παρουσία της γυναίκας, την ακολούθησε, στάθμευσε λίγα μέτρα πιο πίσω περιμένοντας να αποβιβαστεί από το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια επιτάχυνε, παρασύροντάς την.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω»

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος είπε: «Δεν ήθελα να σκοτώσω… Ήθελα μόνο να σταματήσω τις παρακολουθήσεις… Δεν είχα σκεφτεί με ποιο τρόπο».

«Λυπάμαι γι’ αυτό που έκανα. Δεν θυμάμαι τι συνέβη τη στιγμή του ατυχήματος… Πάντα φοβάμαι ότι θα μου κάνουν κακό…. Η φυλακή είναι λίγο εχθρική, οπότε αναγκαστικά έχω συναισθήματα φόβου», είπε ακόμη ενώπιον του δικαστηρίου.

Νέα έρευνα για πιθανές παραλείψεις

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο συνήγορος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, ανέφερε ότι η εισαγγελική πρόταση για την ενοχή του κατηγορούμενου ικανοποίησε την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, επισημαίνοντας ωστόσο πως η υπόθεση δεν εξαντλείται με την καταδίκη του 34χρονου.

Όπως σημείωσε, η 36χρονη δεν γνώριζε τον κατηγορούμενο και μεταξύ τους δεν είχε προηγηθεί οποιαδήποτε επαφή ή αφορμή. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις 7 Δεκεμβρίου, ημέρα άφιξης του 34χρονου στο νησί, έως και τις 18 Δεκεμβρίου, όταν σκότωσε τη Ράνια, ο 34χρονος φέρεται να είχε εμπλακεί σε τουλάχιστον δέκα διαφορετικά ποινικά αδικήματα.

Ο κ. Κοκοσάλης στάθηκε ιδιαίτερα και στο γεγονός ότι έξι ημέρες πριν από τη δολοφονία ο κατηγορούμενος είχε εξεταστεί, έπειτα από εισαγγελική εντολή, από δύο ψυχιάτρους πραγματογνώμονες, υποστηρίζοντας πως η διαδικασία δεν έγινε σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.

Κατά τον ίδιο, ο 34χρονος είχε διαγνωστεί με διαταραχή συμπεριφοράς και παραληρηματική διαταραχή και έχρηζε θεραπευτικής αγωγής, την οποία δεν επιθυμούσε να ακολουθήσει, παρ’ όλα αυτά παρέμεινε ελεύθερος.

«Εμείς θέλουμε πραγματικά να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πραγματικά αναλογούν», τόνισε ο Γιώργος Κοκοσάλης, ζητώντας να διερευνηθούν, με βάση το άρθρο 39 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τυχόν ποινικές ευθύνες από πράξεις ή παραλείψεις όσων συμμετείχαν στη διαδικασία ψυχιατρικής εξέτασης του κατηγορουμένου.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο 34χρονος είχε εξεταστεί και τον Μάρτιο του 2024 χωρίς να κρατηθεί, ενώ έκανε λόγο για «μείζονα νομικά ζητήματα» που σχετίζονται με επιμέρους συμπεριφορές και αλληλογραφίες προς το ανακριτικό γραφείο.

Αναφερόμενος στη στάση του κατηγορούμενου την ημέρα της δολοφονίας, ο συνήγορος της οικογένειας χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του αποτρόπαιη, λέγοντας πως ο 34χρονος πίστευε ότι η Ράνια ήταν πράκτορας της Ιντερπόλ και τον παρακολουθούσε.

«Τη Ράνια τη δολοφόνησε κατά 80% το σύστημα και κατά 20% αυτός ο μάλλον διαταραγμένος Γάλλος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνήγορος της οικογένειας, επιμένοντας ότι η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να συνεχιστεί και πέρα από την καταδίκη του 34χρονου.

Η δικαστική απόφαση ολοκληρώνει το ποινικό σκέλος που αφορά στον κατηγορούμενο, ενώ παράλληλα ανοίγει νέο πεδίο έρευνας σχετικά με όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας και για το εάν υπήρξαν παραλείψεις από πρόσωπα που είχαν έρθει σε επαφή με τον 34χρονο πριν από την τραγωδία.

