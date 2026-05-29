Ώρα αποφάσεων για Τραμπ, κρίσιμη σύσκεψη: Ανακοίνωσε ότι θα αρθεί ο αποκλεισμός στο Ορμούζ, συνεργασία ΗΠΑ-Ιράν στη διαχείριση του ουρανίου – Οι όροι της συμφωνίας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με συμβούλους στην Αίθουσα Κρίσεων του Λευκού Οίκου για να αποφασίσει εάν θα υπογράψει μια συμφωνία με το Ιράν, όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτηση στο Truth Social.

«Θα συναντηθώ τώρα, στην Αίθουσα Κρίσεων, για να λάβω μια τελική απόφαση», έγραψε ο Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτηση διευκρινίζοντας τις παραμέτρους της συμφωνίας.

Ο Τραμπ είπε, μεταξύ άλλων διατάξεων, ότι το Ιράν «πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα» και ότι «το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει αμέσως» χωρίς διόδια ή περιορισμούς στην κυκλοφορία.

Είπε ότι οι νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν στην πλωτή οδό πρέπει να «τερματιστούν».

Και είπε ότι ο αποκλεισμός του στενού από τις ΗΠΑ θα «αρθεί», επιτρέποντας στα πλοία που είχαν παγιδευτεί στη διώρυγα να αρχίσουν να πλέουν ξανά.

Σχετικά με το ακανθώδες ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι θα «ανακαλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες» και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν.

«Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεωτέρας», έγραψε, μια προφανής αναφορά στην οικονομική ανακούφιση του Ιράν ως μέρος της συμφωνίας.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

