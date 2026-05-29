Καύσωνας στη Δ. Ευρώπη: Ρεκόρ 40,3 βαθμών στην Πορτογαλία – Λυγίζουν οι ράγες στο Παρίσι, «καμίνι» οι σχολικές αίθουσες

Ξεπέρασε τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος στην Πορτογαλία καταρρίπτοντας με τους 40,3 βαθμούς που έδειξαν τα θερμόμετρα στη χώρα το ρεκόρ για τον Μάιο, την ώρα που η Δυτική Ευρώπη είδε πολύ πρόωρο καλοκαίρι, με τον πολυήμερο καύσωνα να έχει παραλύσει κατοίκους και τουρίστες.
Η θερμοκρασία ρεκόρ για την Πορτογαλία καταγράφηκε την Τετάρτη στην πόλη Μόρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2001. Οι πορτογαλικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς και την Παρασκευή, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα ζέστης.
Η ακραία ζέστη επηρεάζει πλέον μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ελβετία να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
Στη Γαλλία, η κυβέρνηση συγκάλεσε έκτακτη υπουργική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, με αντικείμενο την προετοιμασία της χώρας απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι δασικές πυρκαγιές και οι πιέσεις στα αποθέματα νερού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Παρά τις ακραίες συνθήκες, οι εξετάσεις του γαλλικού απολυτηρίου θα διεξαχθούν κανονικά, ακόμη και σε περιοχές όπου σχολικές μονάδες αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Δημοτικό σχολείο στην περιοχή Λαντ παρέμεινε κλειστό την Παρασκευή, αφού νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα η θερμοκρασία στο εσωτερικό του έφτασε τους 53 βαθμούς Κελσίου.
Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ δήλωσε ότι τα εξεταστικά κέντρα θα χρησιμοποιήσουν τις πιο δροσερές αίθουσες, υποστηρίζοντας ότι οι εξετάσεις πρέπει να συνεχιστούν, καθώς οι μαθητές έχουν ήδη προετοιμαστεί και υπάρχει προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.
Ωστόσο, η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σύμφωνα με καταγγελίες, καθηγητές αναγκάζονται να φέρνουν ακόμη και δικούς τους ανεμιστήρες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν κατσαβίδια για να ανοίξουν παράθυρα που παρέμεναν κλειστά.
Έρευνα της ένωσης καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία έδειξε ότι σχεδόν το 78% των σχολείων κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα, 17 γαλλικά διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να επιδείξουν «ιδιαίτερη επαγρύπνηση».
Στο Παρίσι, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 33 βαθμούς την Πέμπτη και αναμένεται να αγγίξει τους 34 βαθμούς το Σαββατοκύριακο, οι αρχές ανακοίνωσαν έκτακτα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Μεταξύ άλλων, επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο οχημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων, μειώνονται τα όρια ταχύτητας και εφαρμόζεται ενιαίο εισιτήριο σε όλο το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών.
Την ίδια στιγμή, το γύρο του διαδικτύου κάνει μία εικόνα από το Παρίσι, όπου οι ράγες στη γραμμή Τ6 του τραμ ανυψώθηκαν λόγω της ακραίας ζέστης.
Στο ίδιο μοτίβο, νεαροί ξεκλειδώνουν πυροσβεστικούς κρούνους προκειμένου να δροσιστούν. Στη Γαλλία, η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή βανδαλισμός πυροσβεστικού κρουνoύ θεωρείται παράνομη πράξη.
Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρέασαν ακόμη και το αθλητικό πρόγραμμα του Roland Garros. Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου, Γιανίκ Σίνερ, αντιμετώπισε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του αγώνα του στο French Open, παραπονέθηκε για ζαλάδες και εξάντληση και τελικά αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ο ίδιος παραδέχθηκε αργότερα ότι βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνη τη ζέστη.
Στην Ιταλία, οι αρχές εξέδωσαν τον πρώτο «κόκκινο συναγερμό» καύσωνα για φέτος στη Ρώμη, καθώς και στις πόλεις Φλωρεντία, Μπολόνια, Μπρέσια και Τορίνο. Η προειδοποίηση αφορά πιθανές αρνητικές επιπτώσεις ακόμη και σε υγιείς και δραστήριους ανθρώπους.
Την ίδια ώρα, στην Ισπανία οι θερμοκρασίες στη Μαδρίτη αναμένεται να αγγίξουν τους 35 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Αν και οι συνθήκες δεν πληρούν ακόμη επίσημα τα κριτήρια καύσωνα, η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία επισημαίνει ότι οι θερμοκρασίες παραπέμπουν περισσότερο σε Ιούλιο και Αύγουστο παρά σε τέλη Μαΐου.
Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο σε έναν λεγόμενο «θερμικό θόλο», ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες κοντά στην επιφάνεια της γης, προκαλώντας παρατεταμένη άνοδο της θερμοκρασίας.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα κύματα καύσωνα συχνότερα και εντονότερα, ακόμη κι αν δεν μπορεί να αποδοθεί άμεσα κάθε μεμονωμένο ακραίο καιρικό φαινόμενο αποκλειστικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, η Ευρώπη θερμαίνεται κατά περίπου 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία τα τελευταία 30 χρόνια, εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά την ένταση των ακραίων θερμοκρασιών.
Παράλληλα, ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες είναι πιθανό να παραμείνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τόσο φέτος όσο και τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Όπως επισημαίνει ο παγκόσμιος οργανισμός, τα 11 θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί σημειώθηκαν όλα μετά το 2015, ενώ θεωρείται πλέον πιθανό να καταγραφεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας πριν από το 2031.
