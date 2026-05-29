ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 18:17
ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

Με κατηγορούμενους στους οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος στην λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία των απολογιών ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή.

Στον δικαστικό λειτουργό απολογείται σήμερα, από το πρωί, η πρώτη ομάδα από τους 22 κατηγορούμενους, οι οποίοι με μεταγωγή από την Κρήτη οδηγήθηκαν την Τετάρτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση πολυετούς παράνομης δράσης με στόχο αγροτικές επιδοτήσεις.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο, οπότε και αναμένεται να βρεθεί στο ανακριτικό γραφείο η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων. Ανάμεσά τους οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην λειτουργία της εγκληματικής ομάδας, καθώς και αντιδήμαρχος σε δήμο της Κρήτης, οι οποίοι φαίνεται να είχαν βασικό ρόλο στην πενταετή εξαπάτηση του φορέα πληρωμών για την κοινοτική αγροτική πολιτική και της ΕΕ.

Στα κατηγορητήρια που έχουν συνταχθεί από τον Ευρωπαίο ανακριτή η εκτιμώμενη ζημιά από την δράση των κατηγορουμένων υπολογίζεται σε ποσό άνω των 3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2019-2024.

Οι κατηγορίες που ανά περίπτωση καλούνται να αντικρούσουν με τις απολογίες τους οι 22, αφορούν:

  • Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης.
  • Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
  • Απάτη με επιχορηγήσεις, από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.
  • Άμεση συνέργεια σε απάτη.

