Αχιλλέας Μπέος: Δεν τον χάλασε που αποζημιώνει δημοσιογράφους για το «άπλυτοι, βρομιάρηδες, σκουπίδια»

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου υποχρέωσε το Δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος τείνει να εξελιχθεί σε μόνιμο κάτοικο δικαστηρίων, να αποζημιώσει τους δημοσιογράφους, Δημήτρη Καρεκλίδη και Κατερίνα Τασσοπούλου, τους οποίους είχε χαρακτηρίσει ως «άπλυτους και βρομιάρηδες».

Οι δημοσιογράφοι είχαν καταθέσει αγωγή κατά του Μπέου επειδή τους χαρακτήρισε ως «άπλυτους και βρωμιάρηδες που κάνουν μπάνιο μια φορά τον μήνα, αλλά νοιάζονται μόνο για το εάν η πόλη δεν έχει νερό το βράδυ».

Παράλληλα είχε καλέσει τους πολίτες του Βόλου να τους λιντσάρουν και να τους πετάξουν αβγά, γιαούρτια και να τους φτύσουν, ενώ τους αποκάλεσε και «βρομιάρηδες, σκουπίδια, που δυσφημούν την πόλη και τους επιχειρηματίες του τουρισμού». Οι δημοσιογράφοι που έγιναν στόχος του και σε εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, όπου κλήθηκε να μιλήσει και επανέλαβε τις ίδιες ύβρεις και τις απειλές.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, οι εν λόγω δημοσιογράφοι κατέγραφαν τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε ο Βόλος από τις λάσπες, την σκόνη και την έλλειψη νερού.

Η Εισαγγελία διέταξε αυτεπάγγελτα προκαταρκτική εξέταση για το αδίκημα της διέγερσης διάπραξης εγκλημάτων και προτροπή σε βία κατά δημοσιογράφων.

