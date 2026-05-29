Αιχμές Παππά για Φάμελλο: Η στασιμότητα στο κόμμα προκαλεί αυτή την δημοσκοπική εικόνα

Με σαφείς αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου, τοποθετήθηκε ο Νίκος Παππάς για την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής της παράταξης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, τόνισε αρχικά πως όποιος βουλευτής θέλει να πάει προς την ΕΛ.Α.Σ., θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του «Το έντιμο και το ηθικό είναι ότι αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί, να παραδώσει την έδρα του και να πάει εκεί που επιθυμεί», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ταυτόχρονα, απέδωσε ευθύνη και στην ηγεσία του κόμματος για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, τονίζοντας ότι απαιτούνται σαφείς τοποθετήσεις και πρωτοβουλίες.

«Δεν έχει γίνει κανένα βήμα για την υλοποίησή τους», είπε επίσης, κάνοντας λόγο για στασιμότητα που συνέβαλε στη σημερινή δημοσκοπική εικόνα.

«Πρέπει να υπάρξει πολιτική για τη φθορά του κόμματος. Η εικόνα δεν αντιστοιχεί στις δυνατότητες του χώρου μας», πρόσθεσε.

Ακόμη, αναφερόμενος στις συζητήσεις περί ενότητας στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο κ. Παππάς ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να επιδιώξει συνεργασίες, ωστόσο κάτι τέτοιο προϋποθέτει ανταπόκριση και από άλλες δυνάμεις.

«Ψηφίσαμε ότι θα οικοδομήσουμε μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν βλέπει ουσιαστική πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση.

Ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Παππάς εκτίμησε ότι θα τεθούν όλα τα ζητήματα επί τάπητος, από τη στρατηγική του κόμματος μέχρι πιθανές μετακινήσεις στελεχών.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει αυτό που βλέπει όλη η κοινωνία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται «καθαρές κουβέντες» και συγκεκριμένες αποφάσεις.

Κλείνοντας, τόνισε ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. «Αν πίστευα ότι υπάρχει άλλο κόμμα που μπορεί να υπηρετήσει αυτούς τους στόχους, εκεί θα ήμουν», ξεκαθάρισε.

