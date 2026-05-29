Ελληνοτουρκικά: Ο Δένδιας… ταράζει τα ήρεμα νερά, μιλά ανοιχτά για «απειλές από τους απέναντι»

Σε εγρήγορση – για να το πούμε κομψά – βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα ανεβάζει απότομα τους τόνους, επαναφέροντας με ιδιαίτερη ένταση την ρεβιζιονιστική ρητορική της.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το Μαξίμου σταδιακά μοιάζει να αναθεωρεί τη στρατηγική των «ήρεμων νερών», καθώς διαπιστώνει ότι η Τουρκία όχι μόνο δεν δείχνει διάθεση για συνεννόηση, αλλά κλιμακώνει και πάλι τις προκλήσεις και τις πιέσεις προς την Ελλάδα. Σε βαθμό που ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλά ανοιχτά για «απειλές από τους απέναντι».

Μιλώντας στα εγκαίνια της ανακαινισμένης πτέρυγας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο Ν.Δένδιας σημείωσε ότι «το ελληνικό κράτος, η Πατρίδα, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό πλαίσιο. Τέλειο; Ίσως όχι, αλλά εξαιρετικό πλαίσιο, μοναδικό προστασίας της εφοπλιστικής δραστηριότητας με έδρα την Πατρίδα. Είναι ώρα όμως τώρα, ακριβώς επειδή η Πατρίδα έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη διότι υπάρχει απειλή».

«Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη οι απέναντι, όπως χθες, να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν “expressis verbis”. Σαφέστατα, μας το λένε. Ούτε καν το υπονοούν. Μας το λένε. Η απειλή εκπέμπεται. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και η ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο, όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά», τόνισε ο υπουργός Άμυνας.

Τα σχόλια Δένδια ήλθαν μια ημέρα μετά τη νέα πρόκληση του Τούρκου ομολόγου του, Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος δήλωσε ότι «τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια», προσθέτοντας ότι «δεν αποδεχόμαστε τις ακραίες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, τα οποία δε συμφωνούν με το πνεύμα διεθνών συμφωνιών. Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατιωτικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο».

Οι δηλώσεις Γκιουλέρ έρχονται σε μια στιγμή που η Άγκυρα όχι μόνο προωθεί το επίμαχο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση και προϊδεάζει για «εκπλήξεις» στο κείμενο, αλλά υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο – το οποίο εν πολλοίς αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας – «χτίζεται με βάση το Διεθνές Δίκαιο». Φυσικά, η κυβέρνηση αμφισβητεί κάτι τέτοιο και (πέραν του ότι υποστηρίζει πως ένας εσωτερικός νόμος της Τουρκίας δεν μπορεί να έχει διεθνή αποτελέσματα) φαίνεται ότι ετοιμάζεται να καταγγείλει την Άγκυρα σε όλα τα πιθανά fora.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη η ΕΕ έχει ενημερωθεί από την Αθήνα για τις κινήσεις της Τουρκίας και ότι οι Βρυξέλλες έχουν «στείλει μήνυμα» στην Τουρκία πως, εάν το επίμαχο νομοσχέδιο αμφισβητεί το Διεθνές Δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, τότε θα υπάρξει άμεση και αυστηρή αντίδραση, με το ενδεχόμενο κυρώσεων προς την Άγκυρα να βρίσκεται στο τραπέζι. Το υπουργείο Άμυνας, δε, απαντώντας στον Γκιουλέρ, τόνισε ότι «δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ωστόσο, αυτό που επισημαίνεται αρμοδίως από την Αθήνα είναι ότι η Τουρκία δείχνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποφασισμένη να προωθήσει την αναθεωρητική πολιτική της, υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που τελεί εν αδίκω και ότι επιχειρεί να την… περικυκλώσει, μέσω της τριμερούς στρατηγικής συμμαχίας της με την Κύπρο και το Ισραήλ. Τονίζεται, δε, ότι η προσπάθεια αποκλεισμού της Κύπρου από την COP31 – καίτοι είναι προεδρεύουσα χώρα της ΕΕ – δείχνει εμπράκτως το πώς η Άγκυρα αντιμετωπίζει το διεθνές δίκαιο και γενικότερα τις διεθνείς σχέσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Αθήνα προετοιμάζεται για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, παρατηρώντας με προσοχή τις κινήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας – όπου είναι προφανές ότι επιδιώκει τη συμπίεση έως διάλυσης του κεμαλικού αντιπολιτευόμενου κόμματος CHP – όσο και στο εξωτερικό, με ορισμένους αναλυτές να μην αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου, ειδικά αν οι ενδοτουρκικές πιέσεις αυξηθούν.

Φυσικά, και στην Ελλάδα τα ελληνοτουρκικά προκαλούν εντάσεις, καθώς δεν πέρασε απαρατήρητη η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, ο οποίος σημείωσε ότι «ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία για τη “Γαλάζια Πατρίδα” είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας” που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία, παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές. Τώρα παίρνει και πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους προκειμένου να δεσμεύει και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις. […] Και αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία, μεθοδικά και συστηματικά, προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα».

