ΕΡΤ3:  Πολιτικός που άφησε τη Βουλή και έπιασε την τσάπα στην εκπομπή «+άνθρωποι» (31/3)

Ο πολιτικός που άφησε την καρέκλα για να σκάψει τη γη. Αυτό από μόνο του ακούγεται σαν μια ωραία ιστορία. Και ακούγεται ακόμα πιο ωραία όταν μαθαίνεις ότι είναι ο πρώτος μη Ελβετός που έφτασε μέχρι τη Βουλή και την κυβέρνηση της Ελβετίας.

Ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να μιλά ακόμη για ανάπτυξη από ένα γραφείο. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε στην Πάτμο να σκάβει, να φυτεύει, να ξαναχτίζει ξερολιθιές.

Η πραγματική ιστορία δεν ήταν η «παραίτηση» από την πολιτική. Ήταν το τι αποφάσισε να κάνει μετά.

Στο νησί της Αποκάλυψης, περιγράφει ο Γιάννης Δάρρας στο νέο ανθρωποκεντρικό ντοκιμαντέρ του «+άνθρωποι», ο Ιωσήφ Ζησιάδης είδε μια άλλη αποκάλυψη: ότι ένας τόπος δεν χρειάζεται να ζει μόνο από αυτό που ήδη τον έκανε γνωστό. Μπορεί να ξαναβρεί τη γη του, τα προϊόντα του, τους ανθρώπους του, και να χτίσει πάνω τους ένα άλλο μέλλον. Όχι ως προσωπική πολυτέλεια. Όχι ως ρομαντική επιστροφή στη φύση. Αλλά ως πράξη πολιτική, με την πιο βαθιά έννοια της λέξης.

Η εκπομπή εντόπισε και αναδεικνύει ένα μικρό αγροοικολογικό σχέδιο, σε ένα μικρό νησί, που δείχνει πως η ανάπτυξη δεν είναι πάντα θέμα μεγέθους. Είναι θέμα κατεύθυνσης.

«Ίσως αυτό μου έμεινε περισσότερο από το γύρισμα» λέει ο δημοσιογράφος, ότι δηλαδή «αν υπήρχαν εκατό, διακόσια, χίλια τέτοια μικρά σχέδια σε όλη την Ελλάδα, η εικόνα της χώρας θα μπορούσε να αλλάξει αθόρυβα. Από κάτω. Από το χώμα. Από ανθρώπους που δεν περιμένουν απλώς να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά αρχίζουν να τα φυτεύουν. Γιατί τελικά, το ερώτημα δεν είναι αν πέτυχε. Το ερώτημα είναι: γιατί δεν γίνεται παντού».

Το νέο επεισόδιο της σειρά «+ανθρωποι» θα μεταδοθεί την Κυριακή στις 20.30 από την ΕΡΤ3.

