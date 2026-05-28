Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 14:08

Καραμπόλες, ανακατατάξεις και ανασχεδιασμοί στην πρωινομεσημεριανή ζώνη της τηλεόρασης

zina_koutselini

Ήταν θέμα χρόνου. Οι συνθήκες ωρίμασαν- ο κόμπος έφθασε στο χτένι κατά μια εκδοχή. Τα οικονομικά δεδομένα, βαρόμετρο. Η τηλεθέαση έχει σημασία αλλά εν τελει δεν αποτελεί- πάντα- καταλύτη.

Συζητιόταν από πέρσι, από δω κι από κει στις εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών, η αναδιάταξη της πρωινής ζώνης στην τηλεόραση. Ο προβληματισμός του προηγούμενου καιρού εισέρχεται σε φάση υλοποίησης.

Με αποφασιστικό- δραστικό τρόπο κινείται το Star με «σύντηξη» περιεχομένου και ζώνης- δύο σε ένα- για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Δεν είναι βέβαιο αν η νέα… υβριδική πρόταση του σταθμού μπορεί να τιτλοφορείται «Breakfast με τη Ζήνα» ή «Breakfast με αλήθειες». Λίγη σημασία έχει.  Η ουσία είναι ότι το Star θα προτείνει- τουλάχιστον- του χρόνου ένα κράμα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με την Ζήνα Κουτσελίνη επικεφαλής. Ίσως να αποτελέσει και δοκιμαστικό μοντέλο περιεχομένου για την υπό δημιουργία ιντερνετική πλατφόρμα των πέντε καναλιών εθνικής εμβέλειας.

Η πρωινομεσημερινή  ζώνη του σταθμού αλλάζει. Η αλλαγή προκάλεσε δυσφορία, λέγεται, σε εκείνους  που «πλήρωσαν τη νύφη», δηλαδή το ντουέτο παρουσιαστών Ελένης ΧατζίδουΕτεοκλή Παύλου, έπειτα από τέσσερα χρόνια εκπομπών.

Αλλάζουν και τα δεδομένα γενικότερα στον ανταγωνισμό και ήδη οι πρώτες μουρμούρες- ή γκρίνιες, λόγω ανασφάλειας;- έχουν ήδη εκδηλωθεί σε επίπεδο ομιλούντων κεφαλών, ενισχύοντας την περιρρέουσα τοξικότητα στην ζώνη που βγαίνουν στον «αέρα» και λίγο ευρύτερα.

Επανεξετάζεται, όπως θρυλείται στην τηλεοπτική πιάτσα, στον ΑΝΤ1 το πρωινό «πακέτο» ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (μετά ενημέρωσης). Δρομολογητής εξελίξεων αποτελεί η πρόσφατη ένταξη του Βασίλη Παπαδρόσου στον πολυμεσικό Ομιλο με ρόλο Γενικού Διευθυντή του ειδησεογραφικού σύμπαντος του ΑΝΤ1.

Ο ΣΚΑΪ δείχνει πως  δεν έχει προκλήσεις να διαχειριστεί και συνεχίζει με την δοκιμασμένη συνταγή που έχει διαμορφώσει συν την προσθήκη της μεσημεριανοαπογευματινής εκπομπής που θα προτείνουν από Σεπτέμβρη οι Νάνσυ Ζαμπέτογλου- Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Αλλά και το Mega θα προτείνει την δοκιμασμένη  «συνταγή» του, εννοείται με βελτιώσεις και παρεμβάσεις αλλά και νέες συνεργασίες όπου χρειάζεται.

Στον Alpha επίσης τα πράγματα είναι τακτοποιημένα στην καθημερινή ημερήσια ζώνη περιεχομένου του. Πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση ωστόσο. Σε ανανέωση κλίμακας θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα το «Καλύτερα δεν γίνεται».

Καθώς η κινητικότητα συντελεστών περνά στην φάση κορύφωσης της, όσο η τηλεοπτική σεζόν πλησιάζει στην ολοκλήρωση της και οι σχεδιασμοί και τα «κλεισίματα» για την επόμενη προχωρούν, το τοπίο της πρωινομεσημεριανής ζώνης από τη ρευστότητα θα προχωρά στην αποκρυστάλλωση του.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

