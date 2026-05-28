Νέα κόντρα Netflix – YouTube: Αναμέτρηση στα… πρωινάδικα

Οι μεγάλοι παίκτες υψηλής τεχνολογίας στον χώρο των ΜΜΕ από καιρό, με οργάνωση και μεθοδικότητα, εμφανίζουν χαρακτηριστικά τηλεοπτικών οργανισμών. Τίποτα δεν αφήνουν «να πέσει κάτω». Όλα αξιοποιούνται και όλα νομισματοποιούνται. Το νέο πεδίο στο οποίο επενδύουν- και αναμετρώνται- είναι τα… πρωινάδικα.

Το έχει κάνει το YouTube, αρχικά επενδύοντας δυναμικά σε vidcasts και στη συνέχεια εντάσσοντας και ζωντανό περιεχόμενο σε καθημερινή βάση, διερευνώντας παράλληλα απήχηση και δυναμική. Στο μενού του έχει το «The Pat McAfee show» σε ταυτόχρονη μετάδοση με το ESPN.

Το Netflix, που επίσης μοιάζει πλέον με τηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο «όλοι πρέπει να έχουν» στις ΗΠΑ, δεν υπήρχε περίπτωση να είναι θεατής στις εξελίξεις, αλλά να τις διαμορφώνει.

Ανακοινώσε ότι από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και σε καθημερινή βάση θα προσφέρει το καθημερινό «The Breakfast Club» το οποίο δεν είναι άλλο από το επιτυχημένο ραδιοφωνικό πρόγραμμα των ΗΠΑ, αλλά με διαφοροποιήσεις καθώς στο διάστημα των ραδιοφωνικών διαφημίσεων θα «παίζει» άλλα, θα έχει εμπλουτισμένο περιεχόμενο, ενότητα με παρασκήνια και παραλειπόμενα, εκτενείς συζητήσεις και πρωτότυπο περιεχόμενο.

Το θέμα δεν είναι ίσως απλό, όσο μπορεί να δείχνει. Γιατί άλλο ζήτημα είναι οι συνδρομές και άλλο η τηλεθέαση. Και το δεύτερο απαιτεί επιμονή, υπομονή σε προσπάθειες για τακτικότερη εμπλοκή/παρακολούθηση του χρήστη/συνδρομητή.

Το Netflix έχει δει τη μέση ημερήσια χρήση από τους συνδρομητές του να μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ. Για παράδειγμα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η μέση τηλεθέαση της πλατφόρμας στη συνδρομητική βάση της μειώθηκε κατά περίπου 6% σε ετήσια βάση στις ΗΠΑ, στη μία ώρα και 24 λεπτά, σύμφωνα με την Moffett Nathanson Research.

Εκτιμήσεις από άλλες εταιρείες μετρήσεων (eMarketer και Nielsen) δείχνουν ότι ο μέσος χρόνος παρακολούθησης των συνδρομητών του Netflix κυμάνθηκε μεταξύ 60 και 64 λεπτών.

