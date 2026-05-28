search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:49
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 10:24

Νέα κόντρα Netflix – YouTube: Αναμέτρηση στα… πρωινάδικα

28.05.2026 10:24
youtube_netflix_new
shutterstock

Οι μεγάλοι παίκτες υψηλής τεχνολογίας στον χώρο των ΜΜΕ από καιρό, με οργάνωση και μεθοδικότητα, εμφανίζουν χαρακτηριστικά τηλεοπτικών οργανισμών. Τίποτα δεν αφήνουν «να πέσει κάτω». Όλα αξιοποιούνται και όλα νομισματοποιούνται. Το νέο πεδίο στο οποίο επενδύουν- και αναμετρώνται- είναι τα… πρωινάδικα.

Το έχει κάνει το YouTube, αρχικά επενδύοντας δυναμικά σε vidcasts και στη συνέχεια εντάσσοντας και ζωντανό περιεχόμενο σε καθημερινή βάση, διερευνώντας παράλληλα απήχηση και δυναμική. Στο μενού του έχει το «The Pat McAfee show» σε ταυτόχρονη μετάδοση με το ESPN.

Το Netflix, που επίσης μοιάζει πλέον με τηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο «όλοι πρέπει να έχουν» στις ΗΠΑ, δεν υπήρχε περίπτωση να είναι θεατής στις εξελίξεις, αλλά να τις διαμορφώνει.

Ανακοινώσε ότι από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και σε καθημερινή βάση θα προσφέρει το καθημερινό «The Breakfast Club» το οποίο δεν είναι άλλο από το επιτυχημένο  ραδιοφωνικό πρόγραμμα των ΗΠΑ, αλλά με διαφοροποιήσεις καθώς στο διάστημα των ραδιοφωνικών διαφημίσεων θα «παίζει» άλλα, θα έχει εμπλουτισμένο περιεχόμενο, ενότητα με παρασκήνια και παραλειπόμενα, εκτενείς συζητήσεις και πρωτότυπο περιεχόμενο.

Το θέμα δεν είναι ίσως απλό, όσο μπορεί να δείχνει. Γιατί άλλο ζήτημα είναι οι συνδρομές και άλλο η τηλεθέαση. Και το δεύτερο απαιτεί επιμονή, υπομονή σε προσπάθειες για τακτικότερη εμπλοκή/παρακολούθηση του χρήστη/συνδρομητή.

Το Netflix έχει δει τη μέση ημερήσια χρήση από τους συνδρομητές του να μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ. Για παράδειγμα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η μέση τηλεθέαση της πλατφόρμας στη συνδρομητική βάση της μειώθηκε κατά περίπου 6% σε ετήσια βάση στις ΗΠΑ, στη μία ώρα και 24 λεπτά, σύμφωνα με την Moffett Nathanson Research.

Εκτιμήσεις από άλλες εταιρείες μετρήσεων (eMarketer και Nielsen) δείχνουν ότι ο μέσος χρόνος παρακολούθησης των συνδρομητών του Netflix κυμάνθηκε μεταξύ 60 και 64 λεπτών.

Διαβάστε επίσης:

Να και ο «Άγιος έρωτας» στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (26/5)

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα πιάνει δουλειά στο κεντρικό δελτίο η Λένα Φλυτζάνη

O Alpha στον ανήφορο της τηλεθέασης και την Τρίτη (26/5)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bekatorou-new
MEDIA

Η «Μπεκατώρου της Άρτας» πήγε να παίξει στο «The Chase» – Η αντίδραση της παρουσιάστριας (Video)

ikotrofio_kenya
ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από τη φωτιά σε οικοτροφείο θηλέων, στους 73 οι τραυματίες (video)

cia-praktoras-xysos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη αξιωματούχος της CIA με χρυσό 40 εκατ. δολαρίων στο σπίτι του – Τα 2 εκατ. μετρητά και τα πανάκριβα ρολόγια

west_bank_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ΟΗΕ στο Ισραήλ: Το πρόσθεσε στη «μαύρη λίστα» χωρών που ασκούν συστηματικά σεξουαλική βία

rrodos_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δύο συλλήψεις ανηλίκων για διάρρηξη τεσσάρων επιχειρήσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

patisa-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στην Πατησίων: Στο κεφάλι του θύματος στόχευαν οι δράστες (Photos/Video)

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:43
bekatorou-new
MEDIA

Η «Μπεκατώρου της Άρτας» πήγε να παίξει στο «The Chase» – Η αντίδραση της παρουσιάστριας (Video)

ikotrofio_kenya
ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από τη φωτιά σε οικοτροφείο θηλέων, στους 73 οι τραυματίες (video)

cia-praktoras-xysos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη αξιωματούχος της CIA με χρυσό 40 εκατ. δολαρίων στο σπίτι του – Τα 2 εκατ. μετρητά και τα πανάκριβα ρολόγια

1 / 3