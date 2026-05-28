Chery Tiggo 7 Hybrid: C-SUV με 25.990 ευρώ, 224 ίππους και εγγύηση έως το 2038

Η Chery Tiggo 7 έρχεται στην Ελλάδα με μια συνταγή που δύσκολα περνά απαρατήρητη: 224 ίπποι, υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς, πλούσιος εξοπλισμός και εγγύηση που μπορεί να φτάσει έως και το 2038.

Η αγορά των SUV στην Ελλάδα έχει γεμίσει επιλογές, όμως λίγα μοντέλα καταφέρνουν πραγματικά να τραβήξουν την προσοχή όταν συνδυάζουν δυνατές επιδόσεις, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή που βρίσκεται χαμηλότερα από αρκετούς ανταγωνιστές μικρότερων κατηγοριών.

Το νέο Chery Tiggo 7 είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Η Chery μπαίνει πλέον πολύ επιθετικά στην ελληνική αγορά και το Tiggo 7 δείχνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία της. Ένα κανονικό C-SUV με μήκος 4,55 μέτρα, full hybrid τεχνολογία νέας γενιάς, 224 ίππους, πλούσιο τεχνολογικό υπόβαθρο και τιμή που ξεκινά από επίπεδα B-SUV. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η εταιρεία συνοδεύει το μοντέλο με εργοστασιακή εγγύηση που φτάνει έως και τα 12 χρόνια, κάτι που πρακτικά σημαίνει κάλυψη έως το 2038 για κάποιον που θα το αγοράσει σήμερα.

