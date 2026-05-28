Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

Καλημέρα σας

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λοιπόν ντόρο και φασαρία με την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή ως ιδρυτής νέου κόμματος.

Εντάξει, το «νέο» μην το παίρνετε τοις μετρητοίς μέχρι να δούμε αν όντως κομίζει κάτι φρέσκο και καινοτόμο ή απλά είναι ένα μίγμα παλαιών υλικών σε φανταχτερό αμπαλάζ και με νέες ιδέες μόνο στην επικοινωνία.

Στην πραγματικότητα ο Τσίπρας δεν θέλει καν να κομίσει σώνει και καλά κάτι νέο. Άλλωστε και μόνο που το όνομα του κόμματος (ΕΛΑΣ) παραπέμπει ηθελημένα στον ΕΛΑΣ και την Εθνική Αντίσταση, είναι φανερό ότι το δυνατό σημείο που θέλει να τονίσει δεν είναι το «νέο» – νέα πολιτικός ας πούμε είναι η Μαρία Καρυστιανού και ανεξαρτήτως εάν θα πετύχει ή όχι αυτή μπορεί να μιλά και να τονίζει το στοιχείο της ανανέωσης.

Το τηλεφώνημα

Το πραγματικό ατού λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι έχει κάνει πρωθυπουργός.

Είναι το καίριο πεδίο στο οποίο μπορεί να συγκρουστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο κανείς άλλος και καμία άλλη από το χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Είναι η ικανότητα της «πρωθυπουργισιμότητας» που μπορεί να αντιπαραβάλει στο επιχείρημα Μητσοτάκη ότι «δεν υπάρχει άλλη λύση για το τιμόνι της χώρας».

Και για να το κάνουμε «εικόνα», είναι η απάντηση που έχει ο Τσίπρας στο ερώτημα Μητσοτάκη «ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα»: «Εγώ, διότι έχω κάνει στο Μαξίμου και ξέρω πώς να κυβερνηθεί μία χώρα και έχω απαντήσει σε τηλέφωνα κρίσης», λέει ο πρόεδρος Αλέξης στο εύρημα του Κυριάκου.

Και επειδή είναι ο μόνος που μπορεί να το πει, δείχνει να έχει καλή δημοσκοπική επίδοση με το καλημέρα.

Νέος δικομματισμός;

Με τούτα και με κείνα βέβαια, εάν δεν καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να αντέξει στην επέλαση του Αλέξη Τσίπρα, βλέπω να αχνοφαίνεται στον εκλογικό ορίζοντα μία αναβίωση – έστω μερική, αλλά καλύτερη από εκείνη του 2023 – του δικομματισμού.

Απέναντι δηλαδή στη ΝΔ να υπάρχει ένας ισχυρός πόλος που αργά ή γρήγορα θα εμφανίζεται ως εναλλακτικός πόλος εξουσίας. Όπως δηλαδή συμβαίνει στις δυτικές δημοκρατίες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπάθησε να το πετύχει αυτό τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, αλλά δεν φάνηκε να έχει αποτελέσματα. Αν καταφέρει να το πράξει τώρα, έχοντας ανταγωνιστή στην κεντροαριστερά τον Τσίπρα, θα είναι κατόρθωμα από τα λίγα.

Αντέχει η Καρυστιανού

Κι αφού μιλάμε για την αναδιάταξη δυνάμεων στην κεντροαριστερά, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μείνει καθαρά πίσω από την ΕΛΑΣ του προέδρου Αλέξη. Το μεταφέρω με βάση τα όσα καταγράφουν όχι μία, αλλά πολλές έρευνες που διενεργούνται τα τελευταία 24ωρα και θα δημοσιοποιηθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Στα αξιοσημείωτα των όσων καταγράφονται είναι ότι η Μαρία Καρυστιανού αντέχει. Εντοπίζεται ακόμα και τρίτη, πάνω από το ΠΑΣΟΚ – όπως έδειξε και η RealPolls – δηλαδή.

Πασοκική εμμονή με τα γκάλοπ

Έχοντας όλα τα παραπάνω, από το ΠΑΣΟΚ άρχισαν να επιτίθενται ήδη πιο μετωπικά σκληρά στις δημοσκοπήσεις, καθώς θεωρούν ότι δεν είναι αξιόπιστες – το λέω κομψά, οι ίδιοι λένε απείρως χειρότερα.

Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής: Εάν όλες οι δημοσκοπήσεις βρίσκουν το ΠΑΣΟΚ τρίτο ή τέταρτο και καμία δεύτερο, σε πόσους δημοσκόπους θα επιτεθούν και με πόσους θα καβγαδίσουν;

Δεν γίνεται να θεωρούν ότι όλες οι δημοσκοπήσεις εξυπηρετούν σκοπιμότητες ή κάνουν τόσο μεγάλο λάθος. Αυτή είναι τακτική «ΣΥΡΙΖΑ23» και όλοι είδαν τι έγινε στο τέλος.

Αν πάλι αυτό βοηθά στη συσπείρωση της κομματικής βάσης, αντιληπτό. Προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο μήπως ξεφουσκώσει το πρώτο κύμα μετά τη δημιουργία των δύο κομμάτων, τα οποία είναι μάλλον λογικό να έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον και να κερδίζουν πόντους στα γκάλοπ αυτών των ημερών.

Όμως η εμμονή με τις μετρήσεις δεν μπορεί να αποδώσει…

Η… επιστροφή του Βορίδη

Τον τελευταίο καιρό πολλοί στο κυβερνών κόμμα έχουν παρατηρήσει την έντονη… κινητικότητα του Μάκη Βορίδη. Ο άλλοτε υπουργός Επικρατείας έχει πάρει πάνω του πολλές κρίσιμες πολιτικές και κοινοβουλευτικές μάχες, ενώ έχει αποκατασταθεί πλήρως η επικοινωνία και συνεργασία με το πρωθυπουργικό γραφείο – και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη λένε οι γνωρίζοντες.

Ο Βορίδης κατάφερε να μην «καεί» από τη «λαίλαπα» Κοβέσι, διατήρησε την απήχησή του σε ένα σκληρό και κρίσιμο δεξιό ακροατήριο και τώρα επανέρχεται – όχι σαν τον Τσίπρα, αλλά ως «παίκτης» στο εσωκυβερνητικό πεδίο.

Ακόμα κι αν δεν προλάβει να ξαναμπεί στην κυβέρνηση, καθότι τέτοιου είδους αλλαγές καθορίζονται από γενικότερες συνθήκες και σχεδιασμούς – ο Μάκης λειτουργεί ντε φάκτο σαν υπουργός.

Ο Αγγελούδης της… χαλαρότητας

Δεν προχωράει το project για την ανάπλαση του χώρου στη ΔΕΘ, παρότι περίμεναν όλοι ότι τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί και αυτό προκαλεί ήδη μεγάλη δυσθυμία στην πόλη.

Λάτρης μάλλον της σχολής… «χαλαράαα», ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης δεν έχει αποφασίσει ακόμα να περάσει από το δημοτικό συμβούλιο την παραχώρηση του δρόμου, που περνά από το χώρο της ανάπλασης, ώστε να απεμπλακεί το έργο.

Τα παράπονα στον δήμαρχο λοιπόν, απ’ όσους περιμένουν ανάπλαση και ανάπλαση δεν βλέπουν…

Ελευσίνα: Επιχειρηματικό μπρα ντε φερ για το λιμάνι

Το λιμάνι της Ελευσίνας φαίνεται πως εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» projects των επόμενων μηνών, με το επιχειρηματικό παρασκήνιο να έχει ήδη αρχίσει να παίρνει φωτιά πριν καν βγει επίσημα στον αέρα ο διαγωνισμός παραχώρησης. Οι πληροφορίες λένε ότι ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να εκκινήσει μέσα στον Ιούνιο και ήδη μεγάλοι παίκτες της αγοράς κινούνται διακριτικά, χτίζοντας συμμαχίες, πλάνα και στρατηγικές.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η ONEX και η AKTOR, οι οποίες εμφανίζονται αποφασισμένες να διεκδικήσουν από κοινού το εν λόγω project. Στην αγορά θεωρούν ότι η Ελευσίνα δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα ακόμη περιφερειακό λιμάνι, αλλά ως κρίσιμο asset με βιομηχανική, ενεργειακή και γεωστρατηγική αξία, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι υποδομές συνδέονται πλέον άμεσα με logistics, άμυνα, ναυπηγοεπισκευή και ενεργειακές ροές.

Η κινητικότητα μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Η ONEX έχει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο της ναυπηγοεπισκευής και των λιμενικών δραστηριοτήτων, ενώ η AKTOR αναζητά πιο επιθετική παρουσία σε υποδομές με σταθερές μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Όσοι παρακολουθούν το παρασκήνιο λένε ότι το ενδιαφέρον δεν θα περιοριστεί μόνο σε αυτούς τους δύο ομίλους, καθώς το λιμάνι της Ελευσίνας θεωρείται «κομμάτι» ενός μεγαλύτερου παζλ που στήνεται γύρω από τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τη νέα γεωοικονομία της χώρας.

