search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 08:45
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

28.05.2026 06:50

Podcast: Αιμίλιος Χειλάκης: «Όσο μεγαλώνω θα αφήνω τα “βάρη” του δράματος! Θα κάνω κωμωδία»

28.05.2026 06:50
PODCAST XEILAKIS SITE 28.05

Τα «Τακούνια στον Βάλτο», το νέο έργο του Άκη Δήμου, μία ποπ πολιτική κωμωδία, ξεκινάει την Τρίτη 2 Ιουνίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.

Η παράσταση θα επισκεφτεί, στο πλαίσιο περιοδείας, παράλληλα με την Ταράτσα του Λαμπέτη μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης. Με αυτή την αφορμή, ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Στην αρχή της συνομιλίας μας ανέφερε τους οικογενειακούς λόγους που θέλουν αυτόν και την Αθηνά Μαξίμου να παίξουν αυτό το καλοκαίρι σε παράσταση στη Αθήνα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πολύ επίκαιρο κείμενο του συγγραφέα και τον τρόπο που θα το παρουσιάσουν επί σκηνής. Εκεί, στην (πολιτική) σκηνή του θεάτρου, πρωταγωνιστούν επίσης και οι: Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Σχετικά με την υπόθεση: Ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται.

Αλέκος Συσσοβίτης – Αιμίλιος Χειλάκης – Αθηνά Μαξίμου

Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται. Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στη δεξίωση.

Ο ηθοποιός μίλησε για τη στροφή του σε κωμωδίες και εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια τους λόγους, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «όσο μεγαλώνω θα αφήνω τα “βάρη” του δράματος και θα παίζω σε περισσότερες κωμωδίες. Αλλάζω θεατρικό είδος για να παίξω αυτά που θαυμάζω σε άλλους ηθοποιούς. Είμαι ηθοποιός-ακροβάτης! Μου αρέσει να αλλάζω θεατρικά είδη».

Ακόμα, αποκάλυψε τα χειμερινά θεατρικά του σχέδια, όπου ήδη έχει αρχίσει πρόβες.

Τέλος, αναφερόμενος στη συμμετοχή του ή όχι σε κάποια τηλεοπτική σειρά, είπε χαρακτηριστικά: «Η τηλεόραση δεν με γοητεύει στη δουλειά μου, είναι τριτεύον θέμα στις προτεραιότητές μου, θέλω να είμαι αφοσιωμένος στις θεατρικές μου δουλειές». Κλείνοντας, σχολίασε με τον δικό του γλαφυρό τρόπο την επικαιρότητα.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Βιολέτα Ίκαρη: «Ντρεπόμουν να λέω ότι είμαι τραγουδίστρια κι έλεγα είμαι κομμώτρια»

Podcast – Λένα Διβάνη: «Δεχόμαστε στα μούτρα τόσα κατάφωρα ψέματα, που μας τα λένε χωρίς ντροπή»

Podcast – Παντελής Θαλασσινός: «Το έργο του κορυφαίου λυράρη Κώστα Μουντάκη είναι τεράστιο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lekkas-new
LIFESTYLE

Θάνος Λέκκας: «Όλοι έχουμε περάσει κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουμε» (Video)

iereas
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ιερέας για… άσκοπους πυροβολισμούς σε πανηγύρι

cinema new
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινιών: «Homo sapiens?» και «Ένας ποιητής» – Οι απόκληροι της λατινοαμερικανικής κοινωνίας

grafeio new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γραφεία δύο ταχυτήτων στην Αθήνα: «Χρυσά» ενοίκια στα καλά ακίνητα, αζήτητα τα παλιά κτίρια

ALEXISTSIPRAS_THISIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την Ιστορία» – Το νέο βίντεο από το Θησείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

patisa-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στην Πατησίων: Στο κεφάλι του θύματος στόχευαν οι δράστες (Photos/Video)

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 08:44
lekkas-new
LIFESTYLE

Θάνος Λέκκας: «Όλοι έχουμε περάσει κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουμε» (Video)

iereas
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ιερέας για… άσκοπους πυροβολισμούς σε πανηγύρι

cinema new
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινιών: «Homo sapiens?» και «Ένας ποιητής» – Οι απόκληροι της λατινοαμερικανικής κοινωνίας

1 / 3