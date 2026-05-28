Podcast: Αιμίλιος Χειλάκης: «Όσο μεγαλώνω θα αφήνω τα “βάρη” του δράματος! Θα κάνω κωμωδία»

Τα «Τακούνια στον Βάλτο», το νέο έργο του Άκη Δήμου, μία ποπ πολιτική κωμωδία, ξεκινάει την Τρίτη 2 Ιουνίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.

Η παράσταση θα επισκεφτεί, στο πλαίσιο περιοδείας, παράλληλα με την Ταράτσα του Λαμπέτη μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης. Με αυτή την αφορμή, ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Στην αρχή της συνομιλίας μας ανέφερε τους οικογενειακούς λόγους που θέλουν αυτόν και την Αθηνά Μαξίμου να παίξουν αυτό το καλοκαίρι σε παράσταση στη Αθήνα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πολύ επίκαιρο κείμενο του συγγραφέα και τον τρόπο που θα το παρουσιάσουν επί σκηνής. Εκεί, στην (πολιτική) σκηνή του θεάτρου, πρωταγωνιστούν επίσης και οι: Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Σχετικά με την υπόθεση: Ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται.

Αλέκος Συσσοβίτης – Αιμίλιος Χειλάκης – Αθηνά Μαξίμου

Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται. Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στη δεξίωση.

Ο ηθοποιός μίλησε για τη στροφή του σε κωμωδίες και εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια τους λόγους, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «όσο μεγαλώνω θα αφήνω τα “βάρη” του δράματος και θα παίζω σε περισσότερες κωμωδίες. Αλλάζω θεατρικό είδος για να παίξω αυτά που θαυμάζω σε άλλους ηθοποιούς. Είμαι ηθοποιός-ακροβάτης! Μου αρέσει να αλλάζω θεατρικά είδη».

Ακόμα, αποκάλυψε τα χειμερινά θεατρικά του σχέδια, όπου ήδη έχει αρχίσει πρόβες.

Τέλος, αναφερόμενος στη συμμετοχή του ή όχι σε κάποια τηλεοπτική σειρά, είπε χαρακτηριστικά: «Η τηλεόραση δεν με γοητεύει στη δουλειά μου, είναι τριτεύον θέμα στις προτεραιότητές μου, θέλω να είμαι αφοσιωμένος στις θεατρικές μου δουλειές». Κλείνοντας, σχολίασε με τον δικό του γλαφυρό τρόπο την επικαιρότητα.

