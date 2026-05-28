ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 08:45
Τουλάχιστον 202 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γαύδου

Νέο κύμα μεταναστευτικών αφίξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γαύδου, με το Λιμενικό Σώμα και δυνάμεις της FRONTEX να προχωρούν σε τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 αλλοδαπών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα στο πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε λέμβος από εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX σε θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Ακολούθησε περισυλλογή 44 αλλοδαπών από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της FRONTEX σε θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, 60 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Σώματος και μεταφέρθηκαν επίσης στους Καλούς Λιμένες.

Σε τρίτο περιστατικό, πλοίο της δύναμης της FRONTEX προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου

Στο τέταρτο περιστατικό, εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε λέμβο 16 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Πλοίο της δύναμης της FRONTEX περισυνέλεξε 63 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης των διασωθέντων.

