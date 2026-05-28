Κερατσίνι: Δίκυκλο παρέσυρε 15χρονη στη Λεωφόρο Σαλαμίνος – Στο νοσοκομείο και οι δύο

Αναστάτωση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 27/5, στο Κερατσίνι, όταν δίκυκλο διανομέα παρέσυρε και τραυμάτισε μια 15χρονη κοπέλα στη Λεωφόρο Σαλαμίνος.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 11 το βράδυ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, όταν ο οδηγός του δίκυκλου χτύπησε τη νεαρή την ώρα που επιχειρούσε να περάσει τον δρόμο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο η ανήλικη, όσο και ο διανομέας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

