Χολαργός: Τι έδειξε η νεκροτομή στον 57χρονο που πυροβόλησε τη σύζυγό του

Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» για το αιματηρό περιστατικό στον Χολαργό που έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας, 25/5, όπου έντονος διαπληκτισμός μεταξύ ζευγαριού είχε τραγική εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στον 57χρονο άνδρα, με τον ιατροδικαστή να αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Παράλληλα, δεν προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε το όπλο που είχε στην κατοχή της η 53χρονη γυναίκα, επιβεβαιώνοντας τα όσα είχε καταθέσει η ίδια στις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η 53χρονη κατέθεσε στις Αρχές ότι ο σύζυγός της την πυροβόλησε και την τραυμάτισε μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού τους και στη συνέχεια εκείνη απομακρύνθηκε από το διαμέρισμα, προκειμένου να καλέσει την Αστυνομία και να ζητήσει βοήθεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν επικοινώνησε με τις Αρχές βρισκόταν ήδη έξω από το σπίτι και δεν γνώριζε τι είχε συμβεί στη συνέχεια με τον 57χρονο.

