search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 23:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 23:26

Χολαργός: Τι έδειξε η νεκροτομή στον 57χρονο που πυροβόλησε τη σύζυγό του

27.05.2026 23:26
xolargos pyrovolismoi – new

Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» για το αιματηρό περιστατικό στον Χολαργό που έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας, 25/5, όπου έντονος διαπληκτισμός μεταξύ ζευγαριού είχε τραγική εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στον 57χρονο άνδρα, με τον ιατροδικαστή να αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Παράλληλα, δεν προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε το όπλο που είχε στην κατοχή της η 53χρονη γυναίκα, επιβεβαιώνοντας τα όσα είχε καταθέσει η ίδια στις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η 53χρονη κατέθεσε στις Αρχές ότι ο σύζυγός της την πυροβόλησε και την τραυμάτισε μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού τους και στη συνέχεια εκείνη απομακρύνθηκε από το διαμέρισμα, προκειμένου να καλέσει την Αστυνομία και να ζητήσει βοήθεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν επικοινώνησε με τις Αρχές βρισκόταν ήδη έξω από το σπίτι και δεν γνώριζε τι είχε συμβεί στη συνέχεια με τον 57χρονο.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Προφυλακίστηκαν οι επτά από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών

Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα (Videos)

Υπόθεση ρατσιστικής βίας στην Πάτρα: Άρπαξαν 12χρονο Ινδό και τον ξυλοκόπησαν





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
queen sonja of norway
ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας με καρδιακά προβλήματα

crystal papace rayio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League, Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Ο Ματετά άνοιξε το σκορ στον τελικό – Live

xolargos pyrovolismoi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τι έδειξε η νεκροτομή στον 57χρονο που πυροβόλησε τη σύζυγό του

dias irakleio astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Προφυλακίστηκαν οι επτά από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

kalpi-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ - Κέρδη για ΝΔ

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 23:44
queen sonja of norway
ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας με καρδιακά προβλήματα

crystal papace rayio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League, Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Ο Ματετά άνοιξε το σκορ στον τελικό – Live

xolargos pyrovolismoi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τι έδειξε η νεκροτομή στον 57χρονο που πυροβόλησε τη σύζυγό του

1 / 3