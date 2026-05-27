ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 01:20
27.05.2026 23:55

ΗΠΑ: Κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα στην Κένυα – «Κανένα κρούσμα δεν θα μπει στη χώρα», δηλώνει ο Ρούμπιο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν την είσοδο ούτε ενός κρούσματος Έμπολα στο έδαφός τους, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που η επιδημία εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία κέντρου καραντίνας στην Κένυα, ενώ ενισχύει τους ελέγχους σε ταξιδιώτες που έχουν βρεθεί πρόσφατα σε χώρες της περιοχής.

«Δεν μπορούμε και δεν θα αφήσουμε ούτε ένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εργάζεται «ακατάπαυστα» για τον περιορισμό της κρίσης στις χώρες όπου βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη, κυρίως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη στενής παρακολούθησης, ώστε «να διασφαλιστεί ότι κανένας που έχει προσβληθεί από Έμπολα δεν θα εισέλθει σε αυτήν τη χώρα και δεν θα μας προκαλέσει προβλήματα».

Κέντρο καραντίνας στην Κένυα

Καθώς η επιδημία εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ανοίξουν στην Κένυα κέντρο καραντίνας για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, κυρίως για Αμερικανούς πολίτες.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της «Wall Street Journal».

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το κέντρο αυτό έχει σχεδιαστεί «για να επιτραπεί στους Αμερικανούς που θα πρέπει να φύγουν γρήγορα από τη ΛΔΚ και να μπουν σε καραντίνα, να έχουν περίθαλψη υψηλής ποιότητας, χωρίς να χρειαστεί να υποστούν τους κινδύνους που συνδέονται με ένα μεγάλο ταξίδι επιστροφής στις ΗΠΑ».

Αμερικανός γιατρός νοσηλεύεται στο Βερολίνο

Ένας Αμερικανός που προσβλήθηκε από τον ιό Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό νοσηλεύτηκε σε ειδική μονάδα στο Βερολίνο.

Στην ίδια μονάδα νοσηλεύτηκαν επίσης η σύζυγός του και τα τέσσερα παιδιά τους, που θεωρούνταν πρόσωπα εκτεθειμένα στον ιό λόγω επαφής με μολυσμένο άτομο.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο Σαριτέ, ο ασθενής «ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία» και η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί.

Ο ασθενής είναι ο Πίτερ Στάφορντ, γιατρός της αμερικανικής χριστιανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Serge. Έφθασε την περασμένη εβδομάδα στη γερμανική πρωτεύουσα, αφού είχε εκτεθεί στον ιό ενώ περιέθαλπε ασθενείς στο νοσοκομείο Νιανκουντέ, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Έλεγχοι σε τρία αμερικανικά αεροδρόμια

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανακατευθύνουν πλέον όλους τους Αμερικανούς ταξιδιώτες που διέμειναν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες προς τρία αεροδρόμια των ΗΠΑ για τεστ ανίχνευσης.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στην Ουάσινγκτον, στην Ατλάντα και στο Χιούστον.

Αντίθετα, στους μόνιμους κατοίκους που διέμειναν ή διήλθαν από τις χώρες αυτές τις τελευταίες 21 ημέρες απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αρχική περίοδο 30 ημερών.

Πάνω από 1.000 ύποπτα κρούσματα

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έως τώρα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα Έμπολα, εκ των οποίων 223 θάνατοι.

Ωστόσο, η πραγματική έκταση της επιδημίας παραμένει άγνωστη. Οι διεθνείς υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι πιθανόν υποεκτιμημένα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

