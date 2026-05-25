ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 17:42
Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

25.05.2026 15:45

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Σε τροχιά πλήρους μετωπικής σύγκρουσης με την ανώτατη δικαστική ηγεσία της χώρας εισέρχεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, προχωρώντας σε μια επώνυμη καταγγελία που αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στους δικαστικούς κύκλους.

Με ένα εξαιρετικά σκληρό δελτίο τύπου, το οποίο κοινοποιείται άμεσα και στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ο Σύλλογος εξαπολύει βέλη κατά της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, κ. Τζουλιαδάκη, καταγγέλλοντας «προκλητική αδράνεια» και «αδικαιολόγητη καθυστέρηση» στην έκδοση μιας κρίσιμης απόφασης που κρατά σε ομηρία χιλιάδες δανειολήπτες. Η παρέμβαση αυτή φέρνει στο προσκήνιο το διαχρονικό και πλέον φλέγον ζήτημα της ταχύτητας απονομής της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, ειδικά όταν αυτή καλείται να λειτουργήσει ως ανάχωμα απέναντι στην επιθετική στρατηγική των τραπεζών και των funds.

Η ηγεσία του Συλλόγου αποτυπώνει με μελανά χρώματα μια βαθιά κοινωνική ανισότητα, υπογραμμίζοντας τη χαρακτηριστική δυσαρμονία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά, οι εισπρακτικές εταιρείες, τα funds και τα τραπεζικά ιδρύματα κινούνται με ταχύτητες-αστραπή, ενεργοποιώντας άμεσα κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, ενώ από την άλλη πλευρά, ο ανώτατος δικαστικός μηχανισμός εμφανίζεται βασανιστικά αργός και δυσκίνητος όταν πρόκειται να εκδώσει αποφάσεις που προστατεύουν την πρώτη κατοικία. Σύμφωνα με την καταγγελία, η παρατεταμένη αυτή σιωπή δεν αποτελεί πλέον μια απλή υπηρεσιακή ή γραφειοκρατική δυσλειτουργία των δικαστηρίων, αλλά μεταφράζεται σε θεσμική αδιαφορία με άμεσες και ολέθριες επιπτώσεις στην επιβίωση των πιο ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων.

Ειδικότερα  ο σύλλογος μιλά για την απόγνωση χιλιάδων πολιτών – ηλικιωμένοι, άνεργοι και οικογένειες που επλήγησαν από τις διαδοχικές οικονομικές κρίσεις– οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως απλοί αριθμοί σε δικαστικές δικογραφίες, την ώρα που ζουν υπό ένα διαρκές καθεστώς φόβου και ανασφάλειας για το μέλλον των σπιτιών τους. Ο Σύλλογος θέτει δημόσια και πιεστικά ερωτήματα προς την ηγεσία του Αρείου Πάγου, ζητώντας να μάθει ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διάλυση των ανθρωπίνων ζωών όσο οι κρίσιμες αποφάσεις λιμνάζουν πίσω από κλειστές πόρτες.

Η κοινοποίηση της διαμαρτυρίας στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τονίζει ο σύλλογος ότι αποτελεί μια ξεκάθαρη προειδοποίηση ότι η ανοχή της κοινωνίας των πολιτών έχει εξαντληθεί. Το μήνυμα των δανειοληπτών είναι σαφές και κατηγορηματικό: η καθυστερημένη Δικαιοσύνη παύει να είναι Δικαιοσύνη και μετατρέπεται σε πλήρη εγκατάλειψη των πολιτών. Η υπόθεση αναμένεται να λάβει διαστάσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς η πίεση μετατοπίζεται πλέον στο εσωτερικό του Αρείου Πάγου, με τους δανειολήπτες να απαιτούν την άμεση έκδοση της απόφασης και το τέλος της ιδιότυπης ασυλίας που προσφέρει η δικαστική καθυστέρηση.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του Πανελληνίου Σύλλογου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη

