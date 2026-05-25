Θρήνος στη Ρόδο: 24χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο δωμάτιο της

Τη ζωή της έχασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες 24χρονη στην περιοχή της Αφάντου στη Ρόδο.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό οι δικοί της, την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της στο υπνοδωμάτιο της.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείου Ρόδου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της. Η κοπέλα σύμφωνα με πληροφορίες ήταν δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

