ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 15:46
25.05.2026 14:27

Πατροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 30χρονο – Την Τετάρτη η απολογία του

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν, στο Τριάδι, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 30χρονος διώκεται επιπλέον για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Προανακριτικά, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα ηρεμιστικών και ναρκωτικών ουσιών, εξαιτίας των οποίων δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει στη μνήμη του τα πραγματικά περιστατικά που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην εις βάρος του αποδιδόμενη ανθρωποκτονία. 

Το έγκλημα

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής (24/5), φέροντας θανατηφόρα τραύματα που προκλήθηκαν από τον 30χρονο, όπως φέρεται να ομολόγησε ο ίδιος, ύστερα από καβγά. Σχεδόν όλα τα χτυπήματα φέρεται να εντοπίζονται στο πρόσωπο του 67χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος.

Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν ένα μαχαίρι κι ένα κατσαβίδι, ενώ εντοπίστηκαν και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου 24ωρου, ώστε να περιληφθεί στη δικογραφία.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι, όταν η κόρη του 67χρονου, που τον αναζητούσε, μετέβη στο σπίτι όπου ο ηλικιωμένος διέμενε μαζί με τον 30χρονο και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο της κατοικίας.

