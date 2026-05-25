Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη

Για το κόμμα που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού ρωτήθηκε ο Παύλος Ασλανίδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στη Θεσσαλονίκη για τις εξελίξεις που αφορούν στη δίκη.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου -που διαδέχθηκε τη Μαρία Καρυστιανού- στόχος «είναι να βρούμε την αλήθεια, αλλά πέφτουμε σε έναν τοίχο συγκάλυψης», εξαπολύοντας πυρά κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης τον οποίο χαρακτήρισε «υπουργό της συγκάλυψης».

«Τις ψυχές τις κουβαλάει ο καθένας, όπως μπορεί μέσα του. Και σίγουρα κουβαλάει πιο πολύ την οργή και τη φωνή του παιδιού του και του συγγενή του που χάθηκε. Εμένα δεν μου αρέσουν οι θεατρινισμοί, ξέρετε ότι μιλάω πάντα ευθέως. Έχω αναφέρει ότι στο καταστατικό του Συλλόγου δεν υπάρχουν ούτε προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε τίποτα άλλο. Εμείς κάναμε τον Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της Δικαιοσύνης. Τίποτα άλλο. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες. Από εκεί και πέρα, είναι δικαίωμα του καθενός και της κυρίας Καρυστιανού, αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα. Είναι δικαίωμά της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έγινε στο σωστό timing, κατά τη δική μου εκτίμηση, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αποπροσανατολισμός. Και εσείς μας ρωτάτε πράγματα που δεν μας αφορούν. Όχι ότι δεν μας αφορούν οι πολιτικές εξελίξεις· απλώς, για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη…. Δεν βοηθάει στην πορεία της υπόθεσης» σχολίασε στη συνέχεια.

«Ακατάλληλη η αίθουσα»

Όσον αφορά ουσιαστικά ζητήματα ενόψει της επανέναρξης της δίκης για τα Τέμπη , η κα.Βασάρα τόνισε ότι είναι πλήρως ακατάλληλη η αίθουσα για τη συνεδρίαση του δικαστηρίου και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. «Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τη δίκη από μία οθόνη έξω από την αίθουσα», ενώ αναφέρθηκαν στα αποτελέσματα της έρευνας και τι ακριβώς εξετάζουν τα δικαστήρια, καθώς όπως είπαν «η υπόθεση έχει «σπάσει» σε πολλά κομμάτια. Η ανάκριση έχει αφήσει επτά «γιατί» που αφορούν το κατηγορητήριο», είτε την επίρριψη ποινικών ευθυνών σε άλλα πρόσωπα.

Τα αιτήματα για εκταφή

Ο Παύλος Ασλανίδης αναφέρθηκε αναλυτικά στα αιτήματα που έχει καταθέσει από τον Νοέμβριο του 2024 για την εκταφή του παιδιού του, ώστε, όπως, είπε να διαπιστώσει «αν όντως μου παρέδωσαν τον γιο μου».

Ανέλυσε διεξοδικά στις αρνήσεις που λάμβανε συνεχώς κάνοντας λόγο για συνοπτικές κρίσεις. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στο χρονικό διάστημα μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που οδήγησε και άλλες οικογένειες συγγενών να ζητήσουν εκταφές των δικών τους ανθρώπων κατήγγειλε πως «είδαμε 7 μήνες να αλλάζουν τις διατάξεις και φτάσανε σε σημείο να μας πουν, θα κάνετε μόνο τις εξετάσεις που κάναν οι μηχανοδηγοί. Δηλαδή, αν τα παιδιά μας, είχαν πιει, είχαν πάρει ναρκωτικά, αυτό μόνο τοξικολογικές εξετάσεις, τίποτα άλλο. Προσέφυγα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις αρχές Φεβρουαρίου, ζητώντας την πλήρη διεθνή διερεύνηση των πράξεων και παραλείψεων των Εθνικών Αρχών. Και επιφυλασσόμενος να υποβάλω μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τυχόν συγκάλυψη, παραβίαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας».

Υποστήριξε ότι πλέον, ύστερα από τις πιέσεις των συγγενών αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ώστε να βρεθούν τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν περάσει όμως ήδη δύο μήνες και αναζητείται χρηματοδότηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

