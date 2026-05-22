ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 15:37
22.05.2026 14:42

Και ο Ασλανίδης κατά Καρυστιανού για το νέο κόμμα: «Στο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνιες»

Δεν άφησε ασχολίαστο το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ο Παύλος Ασλανίδης.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών και πατέρας του Δημήτρη που χάθηκε στη σύγκρουση, έκανε λόγο για «αποπροσανατολισμό» από την υπόθεση του θανάτου των 57 ψυχών, σχολιάζοντας πως «από την ώρα που είπε ότι θα κάνει κόμμα, στο Μαξίμου άνοιξαν σαμπάνιες».

«Αποπροσανατολισμός. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι συγγενείς. Εμείς την άλλη εβδομάδα έχουμε ξανά δικαστήριο για τους ελεγκτές, έχουμε τον Καραμανλή, τρέχουμε με τον Τριαντόπουλο για την 717, έχουμε τόσα δικαστήρια. Πρέπει να δώσουμε μάχες. Οι μάχες είναι έξω, δεν είναι μέσα», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό FM100 της Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα και ο Νίκος Πλακιάς κατέκρινε την Καρυστιανού για την υλοποίηση της απόφασής της να ιδρύσει κόμμα σε μια περίοδο που η δίκη των Τεμπών είναι σε εξέλιξη. 

