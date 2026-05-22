Σφοδρή βροχόπτωση με καταιγίδες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα, έρχονται από το μεσημέρι σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη αναμένεται να ενισχύσει τις συνθήκες καιρικής αστάθειας που ήδη επικρατούν στη χώρας μας.

Έτσι, από την Παρασκευή 22/05 έως τουλάχιστον τη Δευτέρα 25/05, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ ευνοείται η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται τόσο ο νομός Αττικής και η πόλη της Αθήνας, όσο και ο νομός και η πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το meteo με δύο χάρτες δείχνει τις περιοχές που θα είναι έντονα τα φαινόμενα και το ποιες ώρες θα υπάρχει κορύφωση των φαινομένων.

Στον ένα χάρτη για σήμερα, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά κυρίως το διάστημα 15:00-18:00.

Στον δεύτερο χάρτη για το Σάββατο, παρουσιάζονται τα στοιχεία για το 3ωρο μεταξύ 12 και 15:00.

