ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 15:34
22.05.2026 13:56

Κανέλλη για Καρυστιανού: Λαϊκισμός της ακροδεξιάς, δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το μαζικό πένθος για τα Τέμπη

Για τη Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα και τα νέα κόμματα που αναμένεται να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό ρωτήθηκε η Λιάνα Κανέλλη, στο Action24.

Η βουλεύτρια του ΚΚΕ αρχικά σχολίασε το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, του οποίου τα «αποκαλυπτήρια» έγιναν χθες στη Θεσσαλονίκη: «Είναι ο λαϊκισμός της ακροδεξιάς. Εκπροσωπεί αυτό απολύτως. Εκεί απευθύνεται. Ερήμην της ενδεχομένως; Συνειδητά; Δεν είμαι σε θέση να το κρίνω. Κάποιος δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το μαζικό πένθος. Το πένθος όλων μας. Το συλλογικό που νιώσαμε όλοι για τα Τέμπη.

Αυτό δεν μπορεί να κεφαλαοποιηθεί πολιτικά. Έγιναν απόπειρες και όταν είχε βγει το πλήθος στο δρόμο. Βλέπαμε πρωτοσέλιδα. Βλέπαμε εκτιμήσεις από τους μετρητές. Είναι ένα τερτίπι του συστήματος, το οποίο επιτρέπει να εμφανιστούν…», δήλωσε αρχικά.

Και συνέχισε: «Είναι το τρίτο κόμμα το οποίο εμφανίζεται μέσα στο Κοινοβούλιο με υπογραφή, με όνομα. Έχουμε Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχουμε τώρα Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία καρυστιανού, έχουμε τώρα το κόμμα του κύριου Βελόπουλου που προσέθεσε και το Κυριάκος Βελόπουλος. Συγχωρήστε με, πόσο σας φαίνεται αυτό το πράγμα βαθιά πολιτικό; Και δεν μας φαίνεται ρηχό;. Είναι σε επίπεδο όχι εικονολατρείας… εικονοινφλουενσίας… Είναι στην εποχή των influencers. Είναι με υπογραφή, τα κόμματα δεν είναι Οικοι Μόδας», συμπλήρωσε.

Μάλιστα, είπε ότι η Μαρία Καρυστιανού, είχε μια εθνικιστική προσέγγιση: «Ακούσαμε τίποτα για τον πόλεμο εχθές; Δεν ακούσαμε τίποτα. Ακούσαμε τι είναι κακό, τι είναι σάπιο, τι ενοχλεί, τι σε ενοχλέι, τι δεν ενοχλεί… Αυτό δεν μετατρέπεται σε πολιτική διακήρυξη κόμματος. Το δια ταύτα είναι τι προτείνεις ως απάντηση. Δεν μπορείς να μιλάς για τη ρωσική κουλτούρα και να αφαιρείς τη σοβιετική κουλτούρα».

Κανέλλη για Τσίπρα: «Τι είναι αριστερά του κέντρου;»

Για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, που θα ανακοινωθεί στις 26 Μαίου, δήλωσε: «Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ”εγώ θα βρίσκομαι αριστερά του κέντρου”. Μέχρι τώρα αυτό το λέγαμε κεντροαριστερά. Τι καινούργιο είναι να πεις η αριστερά του κέντρου; Τσαλάκωμα της γλώσσας είναι. Είναι ένα τσαλάκωμα της γλώσσας αυτό που κάνει. Η κεντροαριστερά είναι ένας καθιερωμένος πολιτικός όρος».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, δήλωσε για το κόμμα Τσίπρα: «Ο κύριος Τσίπρας δεν κυβέρνησε μόνος του, κυβέρνησε με τον κύριο Καμμένο. Του λύνονται τα χέρια για να πάρει άλλους μικρότερους, αόρατους, μικροαστούς Καμμένους για να προχωρήσει».

«Τώρα μαθαίνω θα έρθει κι ο κύριος Σαμαράς την επέτειο της Αλώσεως» σχολίασε σε άλλο σημείο για τον πρώην πρωθυπουργό.

