search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 15:35
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

22.05.2026 14:15

50 χρόνια Π.Ε.Κ.Κ.- Μια τιμητική εκδήλωση για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο

22.05.2026 14:15
theo_aggelopoulos

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.) συμπληρώνει φέτος πενήντα χρόνια, από τη στιγμή που κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι της γραφής του κινηματογραφικού χώρου υπέγραψαν την ίδρυσή της.

Ήταν το 1976, όταν τα εικοσιένα ιδρυτικά μέλη (ανάμεσά τους ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο Κώστας Σταματίου, ο Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, ο Μισέλ Δημόπουλος, ο Θανάσης Ρεντζής, ο Νίνος Φένεκ Μικελίδης) αποφάσισαν πως η άσκηση της κινηματογραφικής κριτικής, θα έπρεπε να λάβει πλέον συγκροτημένο και θεσμικό χαρακτήρα.

Θέλοντας να τιμήσει αυτούς τους πιονέρους της, η Ένωση των Κριτικών διοργάνωσε ανάμεσα στα μέλη της μια ψηφοφορία για τις καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών και τις καλύτερες διεθνείς παραγωγές, μετά το 1976, έτος ίδρυσής της.

Έχοντας πάντα στο κέντρο της μέριμνάς της τον ελληνικό κινηματογράφο, η Π.Ε.Κ.Κ. θα τιμήσει την ερχόμενη Κυριακή 24 Μαΐου, στον κινηματογράφο ΑΣΤΥ (πλατεία Κλαυθμώνος) την ταινία που πρώτευσε, τον αξεπέραστο «Θίασο» του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Η σύζυγος και παραγωγός των ταινιών του Φοίβη Οικονομοπούλου είναι αυτή που θα τιμηθεί για λογαριασμό του εκλιπόντα δημιουργού, ενώ θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας, σε καινούρια κόπια και με δωρεάν είσοδο. Συγχρόνως, θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα των δύο δεκάδων.

Διαβάστε επίσης:

Η Kate Bush κέρδισε βραβείο για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο

«The Odyssey»: Κάτω από τρεις ώρες η διάρκεια της ταινίας του Christopher Nolan (photos/videos)

Penélope Cruz: Ξέσπασε σε κλάματα μετά το 20λεπτο standing ovation στις Κάννες (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σαμποτάρει τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ το Ισραήλ: Διαρροές περί «μεγάλης επίθεσης» της Τεχεράνης

photo-adv
ADVERTORIAL

Πόσα γκελάκια μπορείς να κάνεις με μία προσπάθεια; – Το Pamestoixima.gr τεστάρει τις ποδοσφαιρικές ικανότητες των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.)

vouli-78213
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απορρίφθηκε με 155 «όχι» η πρόταση Εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ – Απείχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην Πλεύσης που υπερψήφισε

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό παζάρι ΗΠΑ-Ιράν: Eντός ωρών ενδέχεται να ανακοινωθεί το προσχέδιο συμφωνίας – Τι περιλαμβάνει

ebola-kongo-2
ΥΓΕΙΑ

Έμπολα στο Κονγκό: Έκαψαν σκηνές για να πάρουν τη σορό ασθενούς – 60 εκατ. δολάρια αποδεσμεύει ο ΟΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 15:34
Israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σαμποτάρει τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ το Ισραήλ: Διαρροές περί «μεγάλης επίθεσης» της Τεχεράνης

photo-adv
ADVERTORIAL

Πόσα γκελάκια μπορείς να κάνεις με μία προσπάθεια; – Το Pamestoixima.gr τεστάρει τις ποδοσφαιρικές ικανότητες των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.)

vouli-78213
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απορρίφθηκε με 155 «όχι» η πρόταση Εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ – Απείχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην Πλεύσης που υπερψήφισε

1 / 3