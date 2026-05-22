50 χρόνια Π.Ε.Κ.Κ.- Μια τιμητική εκδήλωση για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.) συμπληρώνει φέτος πενήντα χρόνια, από τη στιγμή που κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι της γραφής του κινηματογραφικού χώρου υπέγραψαν την ίδρυσή της.

Ήταν το 1976, όταν τα εικοσιένα ιδρυτικά μέλη (ανάμεσά τους ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο Κώστας Σταματίου, ο Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, ο Μισέλ Δημόπουλος, ο Θανάσης Ρεντζής, ο Νίνος Φένεκ Μικελίδης) αποφάσισαν πως η άσκηση της κινηματογραφικής κριτικής, θα έπρεπε να λάβει πλέον συγκροτημένο και θεσμικό χαρακτήρα.

Θέλοντας να τιμήσει αυτούς τους πιονέρους της, η Ένωση των Κριτικών διοργάνωσε ανάμεσα στα μέλη της μια ψηφοφορία για τις καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών και τις καλύτερες διεθνείς παραγωγές, μετά το 1976, έτος ίδρυσής της.

Έχοντας πάντα στο κέντρο της μέριμνάς της τον ελληνικό κινηματογράφο, η Π.Ε.Κ.Κ. θα τιμήσει την ερχόμενη Κυριακή 24 Μαΐου, στον κινηματογράφο ΑΣΤΥ (πλατεία Κλαυθμώνος) την ταινία που πρώτευσε, τον αξεπέραστο «Θίασο» του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Η σύζυγος και παραγωγός των ταινιών του Φοίβη Οικονομοπούλου είναι αυτή που θα τιμηθεί για λογαριασμό του εκλιπόντα δημιουργού, ενώ θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας, σε καινούρια κόπια και με δωρεάν είσοδο. Συγχρόνως, θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα των δύο δεκάδων.

