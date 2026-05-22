Η Kate Bush κέρδισε βραβείο για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο

Η βραβευμένη με Βρετανικό Μουσικό Βραβείο (Brit Award) και υποψήφια για Grammy, μουσικό είδωλο Κέιτ Μπους είναι πλέον αναγνωρισμένη και ως σκηνοθέτρια.

Η τραγουδίστρια κέρδισε βραβείο για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, την αντιπολεμική ταινία μικρού μήκους «Little Shrew» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Καρμάρθεν στην Ουαλία.

Η ταινία — εμπνευσμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία — βασίζεται στο τραγούδι της Μπους «Snowflake» από το άλμπουμ της «Fifty Words for Snow» του 2011 και παρουσιάζει μία μυγαλή που αναζητά ελπίδα καθώς διασχίζει μια βομβαρδισμένη πόλη.

«Τι υπέροχο! Η “Little Shrew” είναι απίστευτα ενθουσιασμένη που της απονεμήθηκε μια τόσο μεγάλη τιμή» είπε η Κέιτ Μπους. «Πολλά ευχαριστώ από την ίδια, από εμένα και από όλη την ομάδα. Είμαστε πανευτυχείς!» πρόσθεσε.

Η Μπους έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ασπρόμαυρη ταινία κινουμένων σχεδίων, βασισμένη σε δικά της σκίτσα και εικονογραφήσεις από τον Τζιμ Κέι, για να βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για τα παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο μέσω του οργανισμού War Child.

«Τι απίστευτη χρονιά ήταν η φετινή για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Καρμάρθεν!» δήλωσε ο δημιουργικός παραγωγός του, Στάιφιν Πάρι. «Η φετινή επιτυχία ξεπέρασε οτιδήποτε θα μπορούσα να φανταστώ — κυρίως επειδή η έμπνευση ζωής μου, η Κέιτ, μοιράστηκε μαζί μας το αξιοσημείωτο έργο της συμμετέχοντας με την ταινία της» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

«The Odyssey»: Κάτω από τρεις ώρες η διάρκεια της ταινίας του Christopher Nolan (photos/videos)

Penélope Cruz: Ξέσπασε σε κλάματα μετά το 20λεπτο standing ovation στις Κάννες (videos)

Quentin Tarantino – Brad Pitt: Ο άγνωστος καβγάς στα γυρίσματα του «Once Upon a Time… in Hollywood»