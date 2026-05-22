Ivor Novello Awards 2026: Θριαμβευτής ο Jacob Alon, όλοι οι νικητές

Ο Σκοτσέζος τραγουδοποιός Τζέικομπ Αλόν ήταν ο μεγάλος νικητής στα Βραβεία Ivor Novello 2026, έναν θεσμό που ιδρύθηκε το 1956 και επιβραβεύει την αριστεία στη βρετανική και ιρλανδική σύνθεση τραγουδιών, καθώς και τη μουσική επένδυση για την οθόνη.

Ο Αλόν γοήτευσε το κοινό με την καθηλωτική φωνή του και τις ευρηματικές, φολκ ενορχηστρώσεις του στο ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο «In Limerence» το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025. Ο νεαρός δημιουργός απέσπασε το Βραβείο του Ανερχόμενου Καλλιτέχνη έχοντας κερδίσει το αντίστοιχο και στα Brit Awards 2026 τον περασμένο Φεβρουάριο. Επίσης, κέρδισε το Ivor Novello στην κατηγορία του Καλύτερου Τραγουδιού (μουσική/στίχος) για το «Don’t Fall Asleep», μια συγκινητική μπαλάντα εμπνευσμένη από τον ξάδερφό του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από πνιγμό.

«Αυτό το τραγούδι για μένα, επιπλέει πάνω στην ταραγμένη επιφάνεια της θάλασσας των ονείρων, λαχανιάζοντας ενάντια στο άγριο κύμα και αντιστεκόμενο στο απαλό τράβηγμα προς τα κάτω σε ένα ατελείωτο βάθος» είχε αναφέρει στο παρελθόν ο Αλόν.

Οι κριτές το εξήραν ως «βαθύτατα συγκινητικό και ειλικρινές».

Το Βραβείο για τον «Διεθνή Τραγουδοποιό της Χρονιάς» απέσπασε η Rosalía η οποία πάντρεψε αριστοτεχνικά την όπερα, την ποπ και την αβανγκάρντ ηλεκτρονική μουσική στο τολμηρό της άλμπουμ «Lux».

Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που δεν απέσπασαν κάποιο βραβείο ήταν οι Olivia Dean, Self Esteem και Wolf Alice, οι οποίοι είχαν από δύο υποψηφιότητες.

Τα Βραβεία Ivor Novello περιλαμβάνουν κάθε χρόνο και μια σειρά από τιμητικές διακρίσεις, με κορυφαίο το Ivors Academy Fellowship. Για το 2026, απονεμήθηκε στον Τζορτζ Μάικλ, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του και στον αρχηγό των Radiohead, Τομ Γιορκ. Το βραβείο για τον Τζορτζ Μάικλ παρέλαβε ο Άντριου Ρίτζλεϊ (Andrew Ridgeley), το άλλο μισό των θρυλικών Wham!, ενώ η ποπ ερμηνεύτρια Skye Newman απέτισε φόρο τιμής στον τραγουδιστή χαρίζοντας από την σκηνή μια καθηλωτική εκτέλεση του «Careless Whisper».

Επίσης ειδικά βραβεία για τη συνολική προσφορά στη σύνθεση και το στίχο έλαβαν οι Λίλι Άλεν, Κάλβιν Χάρις, Λίντα Πέρι και Κάνον, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η λίστα των νικητών για τα Bραβεία Ivor Novello 2026:

Καλύτερο Άλμπουμ: CMAT, «Euro-Country»

Καλύτερο Σύγχρονο Τραγούδι: Kae Tempest, «I Stand on the Line»

Kαλύτερο Τραγούδι (μουσική/στίχος): Jacob Alon, «Don’t Fall Asleep»

Τραγούδι με τις Περισσότερες Εκτελέσεις: Lola Young «Messy»

Ανερχόμενος Καλλιτέχνης: Jacob Alon

Καλύτερη Πρωτότυπη Κινηματογραφική Μουσική: Tom Hodge, «Testimony»

Καλύτερο Τηλεοπτικό Soundtrack: David Holmes και Brian Irvine, «Trespasses»

Kαλύτερη Συλλογή Τραγουδιών: Lily Allen

Βραβείο Icon: Calvin Harris

Διεθνής Τραγουδοποιός της Χρονιάς: Rosalía

Τραγουδοποιός της Χρονιάς: Sam Fender

Ειδικό Διεθνές Βραβείο: Linda Perry

Βραβείο Visionary: Kanon

