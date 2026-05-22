Μαρινάκης για Καρυστιανού: «Αρκετά πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία»

Με αναφορά στην περίοδο των «αγανακτισμένων» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την παρουσίαση της «Ελπίδας για Δημοκρατία» του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να σχολιάσει κάποια συνθήματα που ακούστηκαν στη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, σημείωσε ότι «αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία», υποστηρίζοντας ότι «οι εκπρόσωποι κανενός μέρους της πλατείας δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα των πολιτών».

Βέβαια, έσπευσε να τονίζει ότι «δημοκρατία έχουμε» και πως «κάθε συμπολίτης μας έχει δικαίωμα είτε να είναι υποψήφιος είτε να κάνει κόμμα», ωστόσο έκανε απολύτως σαφές ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε προσωπικές πολιτικές αντιπαραθέσεις.

«Εμείς απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία. Παρακολουθούμε κάθε πολιτική εξέλιξη, αλλά δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε σε διαδικασία σχολιασμού της προσωπικής ατζέντας του οποιουδήποτε», είπε, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί προσεκτικά με το κόμμα της Μ. Καρυστιανού.

