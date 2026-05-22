Μπάχαλο Νο2…με τα εισιτήρια του Final-4 της Euroleague καθώς οι οπαδοί της Φενέρ δεν τα έχουν παραλάβει ακόμη.

Η αστυνομία που έχει συγκεντρωθεί στο Θησείο, τόπος μάζωξης των Τούρκων οπαδών για να φύγουν για το ΟΑΚΑ, τους ενημέρωσε πως πρέπει να επιβιβαστούν στα τρένα, ωστόσο πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάρει ακόμη τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και αρνούνται να μπουν στα τρένα.

Ένταση μεταξύ της αστυνομίας και των οπαδών της Φενέρ pic.twitter.com/dSxfbZmP3u — Sportal.gr (@SportalgrG) May 22, 2026

Από το πρωί επικρατεί ένα χάος με τα εισιτήρια καθώς εκατοντάδες οπαδοί δεν τα έχουν παραλάβει, με την Λίγκα να δηλώνει πως υπήρχε ζήτημα με τα στοιχεία των κατόχων (ταυτότητα , ΑΜΚΑ κτλ) καθώς απαιτείται ταυτοποίηση για να τα παραλάβουν.

Λίγο μετά τις 12 η Euroleague είπε πως η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί, αλλά τα γεγονότα τους… διαψεύδουν αφού πολλοί Τούρκοι δεν έχουν πάρει ακόμη τα εισιτήριά τους.

Το Final-4 εξελίσσεται σε απόλυτο φιάσκο πριν καν ξεκινήσει, με τους οπαδούς να έχουν μπροστά τους… 4 ώρες πριν τον πρώτο ημιτελικό. Η ΕΛΑΣ έχει αποκλείσει την πρόσβασή τους στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο και την ίδια ώρα οι συρμοί του ΗΣΑΠ θα πρέπει να… ανασχεδιάσουν τελευταία στιγμή το πρόγραμμά τους.

Να σημειωθυεί μάλιστα, πως έχουν γίνει καταγγελίες από οπαδούς ότι έχουν παραλάβει μεν εισιτήρια, αλλά σε άλλες θέσεις από αυτές για τις οποίες είχαν πληρώσει!

