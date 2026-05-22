search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 15:35
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 14:13

Euroleague: Νέο μπάχαλο – Η ΕΛΑΣ λέει στους οπαδούς της Φενέρ να μπουν στα τρένα, αλλά αυτοί δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήριά τους

22.05.2026 14:13
opadoi-fener-astynomikos

Μπάχαλο Νο2…με τα εισιτήρια του Final-4 της Euroleague καθώς οι οπαδοί της Φενέρ δεν τα έχουν παραλάβει ακόμη.

Η αστυνομία που έχει συγκεντρωθεί στο Θησείο, τόπος μάζωξης των Τούρκων οπαδών για να φύγουν για το ΟΑΚΑ, τους ενημέρωσε πως πρέπει να επιβιβαστούν στα τρένα, ωστόσο πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάρει ακόμη τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και αρνούνται να μπουν στα τρένα.

Από το πρωί επικρατεί ένα χάος με τα εισιτήρια καθώς εκατοντάδες οπαδοί δεν τα έχουν παραλάβει, με την Λίγκα να δηλώνει πως υπήρχε ζήτημα με τα στοιχεία των κατόχων (ταυτότητα , ΑΜΚΑ κτλ) καθώς απαιτείται ταυτοποίηση για να τα παραλάβουν.

Λίγο μετά τις 12 η Euroleague είπε πως η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί, αλλά τα γεγονότα τους… διαψεύδουν αφού πολλοί Τούρκοι δεν έχουν πάρει ακόμη τα εισιτήριά τους.

Το Final-4 εξελίσσεται σε απόλυτο φιάσκο πριν καν ξεκινήσει, με τους οπαδούς να έχουν μπροστά τους… 4 ώρες πριν τον πρώτο ημιτελικό. Η ΕΛΑΣ έχει αποκλείσει την πρόσβασή τους στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο και την ίδια ώρα οι συρμοί του ΗΣΑΠ θα πρέπει να… ανασχεδιάσουν τελευταία στιγμή το πρόγραμμά τους.

Να σημειωθυεί μάλιστα, πως έχουν γίνει καταγγελίες από οπαδούς ότι έχουν παραλάβει μεν εισιτήρια, αλλά σε άλλες θέσεις από αυτές για τις οποίες είχαν πληρώσει!

Διαβάστε επίσης:

Τέλος εποχής: Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Μάντσεστερ Σίτι

Final-4 Euroleague: Ο Ολυμπιακός με το βάρος του φαβορί θέλει να πάει για το 4ο – Η ώρα του ημιτελικού με την Φενέρ και το Ρεάλ-Βαλένθια

Final Four 2026: Πώς θα πάνε ΟΑΚΑ οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων – Οι σταθμοί και τα σημεία που θα συγκεντρωθούν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σαμποτάρει τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ το Ισραήλ: Διαρροές περί «μεγάλης επίθεσης» της Τεχεράνης

photo-adv
ADVERTORIAL

Πόσα γκελάκια μπορείς να κάνεις με μία προσπάθεια; – Το Pamestoixima.gr τεστάρει τις ποδοσφαιρικές ικανότητες των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.)

vouli-78213
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απορρίφθηκε με 155 «όχι» η πρόταση Εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ – Απείχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην Πλεύσης που υπερψήφισε

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό παζάρι ΗΠΑ-Ιράν: Eντός ωρών ενδέχεται να ανακοινωθεί το προσχέδιο συμφωνίας – Τι περιλαμβάνει

ebola-kongo-2
ΥΓΕΙΑ

Έμπολα στο Κονγκό: Έκαψαν σκηνές για να πάρουν τη σορό ασθενούς – 60 εκατ. δολάρια αποδεσμεύει ο ΟΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 15:34
Israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σαμποτάρει τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ το Ισραήλ: Διαρροές περί «μεγάλης επίθεσης» της Τεχεράνης

photo-adv
ADVERTORIAL

Πόσα γκελάκια μπορείς να κάνεις με μία προσπάθεια; – Το Pamestoixima.gr τεστάρει τις ποδοσφαιρικές ικανότητες των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.)

vouli-78213
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απορρίφθηκε με 155 «όχι» η πρόταση Εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ – Απείχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην Πλεύσης που υπερψήφισε

1 / 3