Λήξη συναγερμού με το θέμα των εισιτηρίων για το Final-4 της Euroleague καθώς σύμφωνα με τη λίγκα, το πρόβλημα έχει σχεδόν λυθεί και όλοι οι κάτοχοι των εισιτηρίων που δεν τα έχουν παραλάβει ακόμη, θα τα έχουν άμεσα.

Λόγω προβλήματος στην ταυτοποίηση δεν είχαν παραδοθεί πάνω από 250 εισιτήρια, σχεδόν όλα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ωστόσο αντιμετωπίστηκε έγκαιρα και μέχρι το μεσημέρι θα τα έχουν παραλάβει ώρες.

Έτσι, λήγει και ο συναγερμός για το θέμα της ώρας διεξαγωγής των δύο ημιτελικών που θα γίνουν όπως προβλέπει το αρχικό πρόγραμμα.

Διαβάστε επίσης:

Final-4 Euroleague: Ο Ολυμπιακός με το βάρος του φαβορί θέλει να πάει για το 4ο – Η ώρα του ημιτελικού με την Φενέρ και το Ρεάλ-Βαλένθια



Final Four 2026: Πώς θα πάνε ΟΑΚΑ οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων – Οι σταθμοί και τα σημεία που θα συγκεντρωθούν



Σαουδική Αραβία: Ο Ρονάλντο οδήγησε την Αλ Νασρ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος (Videos)