Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Final-4 της Euroleague στο κλειστό του ΟΑΚΑ με πρώτο εμπόδιο την κάτοχο του τίτλου, Φενερμπαχτσέ.

Οι ερυθρόλευκοι τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική διάρκεια, «σκούπισαν» την Μονακό και πάνε ως φαβορί -όσο κι αν δεν τους αρέσει ο τίτλος- στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Στις 18:00 απέναντι στους Τούρκους βέβαια θα πρέπει να το αποδείξουν, καθώς και τις προηγούμενες φορές που πήγαν ως φαβορί, αλλά λύγισαν…

Έχουν να πάρουν ευρωπαϊκό από το 2013 και το 4ο τρόπαιο για να έρθει, θα πρέπει να αποδείξουν ότι αυτή τη φορά είναι έτοιμοι. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί αποτυχία και πολλά μπορεί να αλλάξουν από την επόμενη σεζόν…

Κόντρα στην Φενέρ στην κανονική διάρκεια, κέρδισε με 104-87 στο ΣΕΦ, ενώ έχασαν με 88-80 στην Τουρκία. Η Φενέρ στα προημιτελικά απέκλεισε με 3-1 νίκες την Ζαλγκίρις.

Πρώτος σκόρερ της Φενερμπαχτσέ είναι ο Αμερικανός γκαρντ Τάλεν Χόρτον Τάκερ με 15,7 πόντους μέσο όρο, ενώ ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Ουέιντ Μπάλντγουιν σημειώνει 14,1 πόντους.

Ρεάλ – Βαλένθια

Ο δεύτερος ημιτελικός, ο ισπανικός εμφύλιος μεταξύ Βαλένθια και Ρεάλ, θα πραγματοποιηθεί στις 21:00. Η «βασίλισσα» των 11 τίτλων δεν είναι το φαβορί σε αυτή τη σειρά καθώς η Βαλένθια έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στην επιστροφή της αυτή τη σεζόν στη Euroleague.

O MVP των φετινών πλέι οφ, Ζαν Μοντέρο, (14,4 πόντους μ.ο., 4,7 ασίστ μ.ο. και 87,9% ευστοχία από τη γραμμή των βολών) και η παρέα του είχαν την κορυφαία επίθεση στη regular season, με 90,4 πόντους μέσο όρο και τερμάτισαν στη 2η θέση, με μόλις μία νίκη λιγότερη από τον πρώτο Ολυμπιακό. Βρήκαν απέναντί τους τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ και παρά το ότι έχασαν τα πρώτα δύο παιχνίδια στην έδρα τους, έκαναν ένα εντυπωσιακό comeback, κερδίζοντας δύο παιχνίδια μέσα στο γήπεδο που απόψε αντιμετωπίζουν την Ρεάλ και στη συνέχεια στην έδρα τους το 5ο παιχνίδι, για να φτάσουν για πρώτη φορά σε Final-4.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέλαβε την 3η θέση στην κανονική περίοδο με 24 νίκες – 14 ήττες, μία λιγότερη δηλαδή νίκη από τη 2η Βαλένθια και δύο λιγότερες από τον πρώτο Ολυμπιακό. Στα πλέι οφ απέκλεισε με 3-1 τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Στα μεταξύ τους παιχνίδια, η Βαλένθια και η Ρεάλ Μαδρίτης, μέτρησαν από μία εντός έδρας νίκη. Η Ρεάλ επικράτησε με 96-79 στη Μαδρίτη, ενώ ηττήθηκε με 89-76 στη Βαλένθια.

Να σημειωθεί πως για πρώτη φορά φέτος δεν θα διεξαχθεί «μικρός» τελικός. Στη θέση του, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον τελικό του ADIDAS Next Generation (24/5, 18:00), δηλαδή τις δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά των νεαρών παικτών της Euroleague.

Τα μέτρα της τροχαίας

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,

σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες,

αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Αναλυτικά τα μέτρα τροχαίας και οι οδοί που θα επηρεαστούν από αυτά θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας με νεότερη ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επίσης, οι φίλαθλοι καλούνται:

να προσέρχονται πολύ νωρίτερα από την έναρξη των αγώνων,

να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και

να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι:

Κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ή θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης.

Κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα προσεγγίζει την «Περίμετρο Γ» του Ο.Α.Κ.Α.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, Δημήτρη Παπαγεωργίου,« στόχος μας είναι η Αθήνα να είναι λειτουργική και θα είναι λειτουργική. Όλες οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα γίνουν σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην πόλη της Αθήνας αλλά και φυσικά για τις απαιτήσεις της αθλητικής διοργάνωσης».

Τέλος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής τόνισε ότι :«η συμβολή και η συνεργασία όλων είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου η σημαντική αυτή διεθνής αθλητική διοργάνωση να διεξαχθεί σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, τάξης και ομαλότητας, διασφαλίζοντας την προστασία των αθλητών, των φιλάθλων και του συνόλου των πολιτών».

