Χανιά: Αποκλείστηκε το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος του 33χρονου γιατρού

Απέκλεισε το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας η Αστυνομία για τον θάνατο του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, η σορός του οποίου βρέθηκε αργά χτες το απόγευμα σε περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικές αρχές ξεκαθάρισαν έπειτα από την έρευνα και την αυτοψία τους στον χώρο, πως ο θάνατος του 33χρονου δεν είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας σε βάρος του, με την ιατροδικαστική εξέταση να ρίχνει φως στην ακριβή αιτία θανάτου.

Πάντως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο 33χρονος πιθανότατα έφτασε πεζός στο σημείο που τελικά άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ το αυτοκίνητό του ήταν σταθμευμένο σε σχετικά κοντινή απόσταση.

Ωστόσο, ερωτήματα δημιουργεί το γεγονός πως παρά τις εκτεταμένες έρευνες στο σημείο από εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικούς ερευνητές, με τη συνδρομή και εκπαιδευμένων σκύλων, το πτώμα δεν εντοπίστηκε από κανέναν.

Οι αρμόδιοι το αποδίδουν στην αδυναμία προσέγγισης κοντά στο δύσβατο σημείο, ενώ σε κάθε περίπτωση η έντονη βλάστηση εντός του χειμώνα και οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή, δυσχέραναν την ανεύρεση του άτυχου 33χρονου.

