search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 11:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 09:51

Χανιά: Τρίχρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα

22.05.2026 09:51
koritsaki new

Σοβαρή υπόθεση εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή οι αστυνομικές αρχές των Χανίων, σχετικά με τον βαρύ τραυματισμό ενός κοριτσιού ηλικίας 3 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας flashnews το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/5) στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, φέροντας σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το 3χρονο κορίτσι έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα, καθώς και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό και πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από παιδοχειρουργό, με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε τόσο σοβαρά το μικρό παιδί.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στην Κρήτη: 52χρονη τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αναίρεση της αποφυλάκισής του εξετάζει ο Άρειος Πάγος

Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην Αθηνών – Σουνίου: 56χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oaka-basket-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final-4 Euroleague: Χάος με τα εισιτήρια, δεν τα έχουν παραλάβει εκατοντάδες οπαδοί – Σενάριο για αλλαγή ώρας των ημιτελικών

kokkalis_2405_1920-1080_2_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και ο Βασίλης Κόκκαλης θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ

opke_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι 16 από τους 77 κατηγορούμενους για το κύκλωμα ναρκωτικών και την απάτη μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

ILIOPOULOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το σόου του Μάριου Ηλιόπουλου με την ΑΕΚ τώρα και σε video του Abaluben – «Δέστε τις ζώνες» 

BYD_SEAL_024
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μεγάλο SUV της BYD που πουλάει φέτος περισσότερο από Dacia στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

serresAEL11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μόνο στην Ελλάδα: Οι ομάδες που έπεσαν κατηγορία ζητούν προεκλογικό δώρο από την κυβέρνηση να μην… τις ρίξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 11:16
oaka-basket-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final-4 Euroleague: Χάος με τα εισιτήρια, δεν τα έχουν παραλάβει εκατοντάδες οπαδοί – Σενάριο για αλλαγή ώρας των ημιτελικών

kokkalis_2405_1920-1080_2_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και ο Βασίλης Κόκκαλης θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ

opke_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι 16 από τους 77 κατηγορούμενους για το κύκλωμα ναρκωτικών και την απάτη μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

1 / 3