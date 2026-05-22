Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην Αθηνών – Σουνίου: 56χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στηνλεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος του 35,5ου χιλιομέτρου, κοντά στην οδό Αλκυονίδων, στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο δυστύχημα ενεπλάκησαν τρία ΙΧ οχήματα, τα οποία συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

ένας άνδρας 56 ετών, ο οδηγός ενός εκ των τριών οδηγών, έχει τραυματιστεί σοβαρά και έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας με τους γιατρούς να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σώσουν.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

