Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τα ασανσέρ: Ποιοι πρέπει να κάνουν άμεσα απογραφή

Τελευταία ευκαιρία αποτελεί η 30η Ιουνίου για τη δήλωση των ασανσέρ, με τα πρόστιμα για τους παραβάτες να αγγίζουν έως και τα 5.000 ευρώ.

Λιγοστεύουν τα χρονικά περιθώρια για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών, καθώς η 30ή Ιουνίου σηματοδοτεί το τέλος της προθεσμίας για την υποχρεωτική απογραφή των ανελκυστήρων.

Η ηλεκτρονική δήλωση στο ψηφιακό μητρώο θεωρείται κομβικής σημασίας, αφού μετά την εκπνοή της διορίας αναμένεται να ξεκινήσουν αυστηροί έλεγχοι συμμόρφωσης. Στόχος του υπουργείου είναι η πλήρης χαρτογράφηση και πιστοποίηση όλων των εγκαταστάσεων της χώρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και να ενισχυθεί η ασφάλεια.

Η υποχρέωση της απογραφής δεν κάνει διακρίσεις, καθώς αφορά το σύνολο των ασανσέρ σε κάθε κατηγορία κτιρίου.

Είτε πρόκειται για λειτουργικούς ανελκυστήρες, είτε για ακινητοποιημένους και εγκαταλελειμμένους, όλοι πρέπει να καταχωρηθούν.

Το ίδιο ισχύει για συστήματα που είναι συντηρημένα, ασυντήρητα, ή ακόμη και εκείνα που δεν αποτυπώνονται καν στην αρχική οικοδομική άδεια.

Μέσω αυτής της αναλυτικής καταγραφής, δημιουργείται ένα κεντρικό εθνικό μητρώο που προσφέρει πλήρη διαφάνεια για την κατάσταση και τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Με το πέρας της διαδικασίας, αποδίδεται σε κάθε ασανσέρ ένας Μοναδικός Κωδικός Αναγνώρισης (UUID). Αυτή η «ψηφιακή ταυτότητα» θα τον ακολουθεί και είναι απαραίτητη πλέον για οποιαδήποτε μελλοντική συντήρηση, ασφάλιση, τεχνικό έλεγχο ή ακόμη και στη μεταβίβαση του ακινήτου.

Δωρεάν διαδικασία στο gov.gr: Τι στοιχεία θα χρειαστείτε

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν την απογραφή εντελώς δωρεάν μέσα από την ειδική πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr σε ελάχιστο χρόνο.

Η είσοδος πραγματοποιείται γρήγορα με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, ενώ για τα δημόσια κτίρια γίνεται χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης από τους υπευθύνους.

Για να ολοκληρωθεί η δήλωση, πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νομίμου εκπροσώπου, η ακριβής διεύθυνση του κτιρίου, το έτος που έγινε η εγκατάσταση, οι στάσεις και φυσικά τα στοιχεία του τεχνικού συντηρητή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον υπολογισμό των στάσεων, οι οποίες αφορούν όλα τα επίπεδα στα οποία πραγματοποιεί στάση ο θάλαμος.

Σε ένα τετραώροφο κτίριο χωρίς υπόγειο, για παράδειγμα, οι στάσεις είναι πέντε, καθώς το ασανσέρ σταματά στο ισόγειο, στον 1ο, 2ο, 3ο και 4ο όροφο.

Εάν υπάρχει και υπόγειο επίπεδο όπου το ασανσέρ κατεβαίνει, προσμετράται ανεβάζοντας τον αριθμό στις έξι στάσεις.

Αντίστοιχα, αν μια πενταώροφη πολυκατοικία διαθέτει δύο υπόγεια που εξυπηρετούνται, τότε καταγράφονται συνολικά οκτώ στάσεις.

Στο εξής, ο κωδικός UUID που παράγεται από το σύστημα θα πρέπει να αναγράφεται σε κάθε φορολογικό παραστατικό συντήρησης, καθιστώντας απολύτως συνυπεύθυνους τους ιδιοκτήτες και τους τεχνικούς.

Βαριά πρόστιμα για όσους αγνοήσουν την προθεσμία

Η μη συμμόρφωση εμπρόθεσμα επισύρει πολύ σοβαρές οικονομικές κυρώσεις για τους υπόχρεους.

Μετά την 30ή Ιουνίου τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για τα κτίρια απλών κατοικιών.

Το ποσό εκτοξεύεται στα 2.500 ευρώ για τα επαγγελματικά κτίρια ή εγκαταστάσεις μεικτής χρήσης, ενώ φτάνει έως και τα 5.000 ευρώ για τα ξενοδοχεία, τα εμπορικά κέντρα και τα κτίρια που δέχονται ευρύ κοινό.

Παράλληλα, εφόσον διαπιστωθεί σε έλεγχο ότι ένας ανελκυστήρας δεν πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, αναμένεται να σφραγίζεται άμεσα και να τίθεται εκτός λειτουργίας.

Για να επιτραπεί ξανά η χρήση του, θα πρέπει να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις ανάλογα με το έτος κατασκευής, να ακολουθήσει διεξοδικός έλεγχος από ιδιωτικό διαπιστευμένο φορέα και στο τέλος να εκδοθεί η σχετική νέα πιστοποίηση.

