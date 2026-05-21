Πώς η Ασφάλεια Ηρακλείου «ξήλωσε» δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά, όπλα και απάτη ΟΠΕΚΕΠΕ – 15 συλλήψεις

Σε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, 21/5, η Ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησε στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δρούσαν κυρίως σε Ηράκλειο και Μαλεβίζι, με βασικό αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών (κοκαΐνη και κάνναβη), αλλά και μια υπόθεση απάτης με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά συνελήφθησαν 15 άτομα.

Ύστερα από συνδυαστική αξιοποίηση πληροφοριών και εκτενή έρευνα, οι Αρχές προχώρησαν στη χαρτογράφηση του τρόπου δράσης των εμπλεκομένων (modus operandi) και στη διαμόρφωση προφίλ (profiling) των δραστών. Από την ανάλυση προέκυψε ότι λειτουργούσαν δύο διακριτές εγκληματικές οργανώσεις με στόχο το παράνομο οικονομικό όφελος μέσω συστηματικής διακίνησης κοκαΐνης, μέσω αγορών, μεταφοράς, αποθήκευσης και διάθεσης.

Κομβικό σημείο σύνδεσης των δύο κυκλωμάτων αποτελεί ο Π.Γ., ο οποίος φέρεται να συμμετείχε και στις δύο ομάδες, λειτουργώντας ως βασικός προμηθευτής της πρώτης και ταυτόχρονα ως κεντρικό μέλος της δεύτερης.

Δομή και δράση της πρώτης εγκληματικής ομάδας

Η πρώτη οργάνωση είχε ως στόχο την αποκόμιση κέρδους από τη διακίνηση ναρκωτικών, με εμπλεκόμενα πρόσωπα τους Ρ.Γ., Ρ.Ι., Ρ.Ε., Κ.Ι. και Π.Ι. Από αυτούς, οι τρεις πρώτοι είχαν τον κύριο ρόλο στη διακίνηση, ενώ ο τέταρτος παρείχε περιστασιακή βοήθεια στην απόκρυψη κοκαΐνης, χρημάτων και αντικειμένων συσκευασίας και ζύγισης.

Οι βασικοί δράστες προμηθεύονταν από κοινού κοκαΐνη από τον πέμπτο εμπλεκόμενο, ο οποίος λειτουργούσε ως κύριος προμηθευτής τους. Στη συνέχεια, οι ποσότητες διαμοιράζονταν σε μικρότερα πακέτα (0,5 έως 5 γραμμάρια), αποκρύπτονταν και διοχετεύονταν στην αγορά σύμφωνα με τη ζήτηση, με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά. Η δράση τους τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από 31 Ιανουαρίου 2026 έως σήμερα.

Για τις ανάγκες της παράνομης δραστηριότητάς τους χρησιμοποιούσαν τόσο προσωπικά κινητά, όσο και κοινή επιχειρησιακή συσκευή, την οποία είχαν εκ περιτροπής. Στις μετακινήσεις τους αξιοποιούσαν τρία Ι.Χ. και μία μοτοσικλέτα, ενώ τα ναρκωτικά αποθηκεύονταν σε κατοικία στην οδό Ελπίδος 26 στο Μαλεβίζι, αλλά και σε κοντινά υπαίθρια σημεία.

Η ομάδα φέρεται να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 108 αγοραπωλησίες κοκαΐνης και κάνναβης σε πάνω από 30 άτομα, ενώ δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο συνολικός αριθμός συναλλαγών που έγιναν μέσω εφαρμογών ή απευθείας επαφών χωρίς τη χρήση τηλεφώνων.

Η λειτουργία της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης

Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από τους Π.Ι., Σ.Ι. και Σ.Α., με αντικείμενο επίσης τη διακίνηση κοκαΐνης προς χρήστες. Ο πέμπτος κατηγορούμενος είχε στην κατοχή του τις ποσότητες και τροφοδοτούσε τους δύο συνεργούς του, οι οποίοι αναλάμβαναν τη διανομή σύμφωνα με τις οδηγίες του. Κατά περίπτωση, ο ίδιος συμμετείχε και άμεσα στις πωλήσεις.

Το πεδίο δράσης τους εκτεινόταν σε Αγία Πελαγία, Αχλάδα, τη Δημοτική Ενότητα Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου, αλλά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Η έναρξη της δραστηριότητάς τους τοποθετείται τουλάχιστον από 5 Μαρτίου 2026 έως σήμερα.

Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν περίπου 30 αγοραπωλησίες σε ισάριθμους χρήστες. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι Π.Ε. και Α.Μ., γονείς του πέμπτου εμπλεκόμενου Π.Ι., φέρονται να συνέδραμαν στην απόκρυψη ναρκωτικών, χρημάτων και υλικών συσκευασίας.

Απάτη με επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα, όπως προέκυψε, ο Π.Ε. από κοινού με τη σύζυγό του Π.Χ. και τη συνδρομή οκτώ ακόμη προσώπων (Π.Ε., Π.Α., Π.Γ., Μ.Γ., Μ.Ι., Μ.Ε., Π.Γ., Π.Θ.), εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 386Β Π.Κ..

Στόχος τους ήταν η παρουσίαση ψευδών στοιχείων ότι η Π.Χ. κατείχε μεγαλύτερο αριθμό προβάτων από τον πραγματικό, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει επιδοτήσεις για το 2025 και επόμενα έτη, αλλά και να αποφύγει επιστροφές προηγούμενων ενισχύσεων. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Ο Π.Ε., αφού ενημερώθηκε για επικείμενο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 2 Απριλίου 2026, φέρεται να προχώρησε σε συντονισμένες ενέργειες συγκέντρωσης ζώων ώστε να εμφανιστεί ο δηλωμένος αριθμός των 823 προβάτων. Για τον σκοπό αυτόν ήρθε σε επαφή με κτηνοτρόφους, τους οποίους έπεισε να δανείσουν ζώα ή να τα διαθέσουν προσωρινά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετήθηκαν κωδικοί εκτροφής της συζύγου του.

Επιπλέον, οργανώθηκε μεταφορά ζώων στο ποιμνιοστάσιο της Π.Χ. με τη συμβολή των εμπλεκομένων, ενώ σε μία περίπτωση παραχωρήθηκε ακόμη και ολόκληρο κοπάδι μαζί με το ποιμνιοστάσιο. Ο έλεγχος τελικά δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Π.Ε. δεν προσήλθε στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, με αποτέλεσμα την ακύρωσή του.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

5 κιλά και 203,8 γραμ. ακατέργαστη κάνναβη,

112,77 γραμ. κοκαΐνη,

33.715 ευρώ,

9 πολεμικά τυφέκια και όπλα διαφόρων διαμετρημάτων,

128 φυσίγγια διαφόρων τύπων,

3 σπαθιά τύπου σαμουράι,

2 μαχαίρια,

1 κυνηγετικό όπλο,

6 ζυγαριές,

6 κροτίδες,

2 ασύρματοι,

1 αστυνομική ράβδος,

13 κινητά τηλέφωνα,

12 Ι.Χ. αυτοκίνητα,

1 δίκυκλη μοτοσικλέτα.

