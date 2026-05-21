ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 01:14
21.05.2026 23:15

WP: Οι ΗΠΑ «έκαψαν» το μισό απόθεμα των πυραύλων τους για την άμυνα του Ισραήλ στον πόλεμο κατά του Ιράν

Μεγάλο μέρος των αποθεμάτων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σε προηγμένους πυραύλους αναχαίτισης βαλλιστικών απειλών χρησιμοποιήθηκε για την αεράμυνα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με αποκαλύψεις της Washington Post.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι, την ίδια περίοδο, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ αξιοποίησαν συγκριτικά μικρότερο ποσοστό από τα δικά τους αποθέματα οπλικών συστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην εκτόξευση άνω των 200 πυραύλων τύπου THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) για την προστασία του Ισραήλ, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ του συνολικού αμερικανικού αποθέματος. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι από 100 πύραυλοι SM-3 και SM-6, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως για την αναχαίτιση πυραυλικών απειλών και εκτοξεύτηκαν από πολεμικά πλοία που βρίσκονταν στη Μεσόγειο.

Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ εκτόξευσε λιγότερους από 100 πυραύλους Arrow και περίπου 90 πυραύλους τύπου David’s Sling. Ορισμένοι από αυτούς χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυραύλων των Χούθι από την Υεμένη, οι οποίοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θεωρούνται ευκολότεροι στην αναχαίτιση σε σχέση με τους ιρανικούς πυραύλους.

Η επιβάρυνση των αμερικανικών αποθεμάτων

Όπως αναφέρουν ειδικοί που μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα, «οι ΗΠΑ ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής πυραυλικής άμυνας, ενώ το Ισραήλ διατήρησε τα δικά του αποθέματα».

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ακόμη και αν η επιχειρησιακή προσέγγιση θεωρείται ορθή, οι ΗΠΑ θα χρειαστεί να προχωρήσουν στην αναπλήρωση των αποθεμάτων τους, μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει πολλούς μήνες ή και χρόνια.

Σε περίπτωση επανέναρξης επιθέσεων και πιθανής ιρανικής απάντησης με βαλλιστικούς πυραύλους, η πίεση στα διαθέσιμα αποθέματα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω, δημιουργώντας πρόσθετη επιβάρυνση για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

