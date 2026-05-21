Το Βερολίνο διεκδικεί τη διοργάνωση των Ολυμπιακών για την 100ή επέτειο των Αγώνων του 1936 που διοργάνωσαν οι Ναζί

Το τοπικό κοινοβούλιο του Βερολίνου έδωσε το πράσινο φως στην υποψηφιότητα της πόλης για την επαναδιοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων την 100ή επέτειο των Αγώνων του 1936 που διοργάνωσαν οι Ναζί.

«Η υποψηφιότητά μας αποτελεί μια γνήσια υπόσχεση για τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, κατά τη διάρκεια της 90λεπτης συζήτησης που προηγήθηκε της ψηφοφορίας την Πέμπτη. «Θέλουμε θετική εξέλιξη για το Βερολίνο».

Το πολιτικό κόμμα CDU του Βέγκνερ έλαβε υποστήριξη από τα αντίπαλα μέλη του SPD και την ακροδεξιά AfD για τα σχέδια για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, τα οποία παρουσίασε για πρώτη φορά τον Μάιο του περασμένου έτους στο ίδιο στάδιο όπου ο Τζέσι Όουενς αψήφησε τον Αδόλφο Χίτλερ στους Αγώνες του 1936.

Η κυβέρνηση του κρατιδίου του Βερολίνου ενέκρινε αυτόν τον μήνα την ιδέα για μια υποψηφιότητα που βασίζεται κυρίως σε υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις και προβλέπει τη χρήση ορόσημων της πόλης, όπως το πάρκο της πόλης στο πρώην αεροδρόμιο Τέμπελχοφ.

Εκτίμησε το κόστος σε 4,82 δισεκατομμύρια ευρώ, με προβλεπόμενα έσοδα 5,24 δισεκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας καθαρά κέρδη περίπου 420 εκατομμυρίων ευρώ, με το ένα τέταρτο αυτών να πηγαίνει στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ).

«Αν δημιουργήσουμε ένα καλοκαιρινό παραμύθι για τον κόσμο, τότε είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο», δήλωσε ο Βέγκνερ.

Τα σχέδια προκάλεσαν την αντίθεση πολιτικών από το κόμμα της Αριστεράς και των Πρασίνων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στους οικονομικούς κινδύνους της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και επέκριναν αυτό που χαρακτήρισαν «κενές υποσχέσεις» και «κάστρα στον αέρα», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων DPA.

Ο Τομπίας Σούλτσε του Αριστερού Κόμματος δήλωσε ότι οι τρεις τελευταίοι Ολυμπιακοί Αγώνες κόστισαν υπερδιπλάσια από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί και επεσήμανε ότι πολλοί από τους προτεινόμενους χώρους χρειάζονται ανακαίνιση.

Οι διοργανωτές της υποψηφιότητας αποφάσισαν να μην διεξάγουν δημοψήφισμα σε αντίθεση με τους διοργανωτές τριών άλλων υποψηφιοτήτων από τη Γερμανία.

Οι προσφορές από το Μόναχο και τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία εγκρίθηκαν με δημοψηφίσματα, ενώ οι πολίτες με δικαίωμα ψήφου στο Αμβούργο θα εκφράσουν τη γνώμη τους για την προτεινόμενη υποψηφιότητα της πόλης στις 31 Μαΐου.

Εάν η υποψηφιότητα του Αμβούργου προχωρήσει, μία από τις τέσσερις πόλεις θα επιλεγεί από τη Γερμανική Συνομοσπονδία Ολυμπιακών Αθλημάτων (DOSB) στις 26 Σεπτεμβρίου για υποβολή στη ΔΟΕ.

«Εκ μέρους ολόκληρης της γερμανικής αθλητικής κοινότητας, συγχαίρω το Βερολίνο για αυτήν την απόφαση, η οποία υποστηρίχθηκε από μεγάλη πλειοψηφία», δήλωσε ο πρόεδρος της DOSB, Τόμας Βάικερτ.

«Η υποψηφιότητα έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντική προσοχή και πυροδότησε νέο ενθουσιασμό για τον αθλητισμό στην πρωτεύουσα».

Ωστόσο, πολλοί Βερολινέζοι είναι αντίθετοι στην ιδέα της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, ανεξάρτητα από το αν αυτοί ενδεχομένως θα διεξαχθούν στην 100ή επέτειο των Αγώνων που φιλοξενήθηκαν από τους Ναζί. Μια πρωτοβουλία που ονομάζεται «NOlympia Berlin» συλλέγει υπογραφές σε μια προσπάθεια να επιβάλει δημοψήφισμα.

Η Γερμανία θέλει να φιλοξενήσει τους Αγώνες το 2036, το 2040 ή το 2044.

